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    Россия заявила о готовности ко встрече глав МИД "нормандского формата"

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    По словам замглавы Министерства иностранных дел РФ Григория Карасина, российская сторона была готова к встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. РФ готова к участию во встрече глав МИД "нормандского формата", но ждет конкретных соображений на этот счет от партнеров по "четверке", заявил статс-секретарь, замглавы российского Министерства иностранных дел Григорий Карасин, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

    "Мы были готовы к встрече в Мюнхене (на полях Мюнхенской конференции по безопасности — Ред.) на министерском уровне, но она в силу каких-то причин не состоялась. Мы будем готовы и к новой встрече и ждем от наших партнеров по "нормандскому формату" конкретных соображений по этому поводу", — сказал Карасин РИА Новости.

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    Ранее Климкин заявил, что главы МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) договорились провести встречу в ближайшее время.

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