наверх
08.02.201802:53
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Россия

    Лавров готов к переговорам по Донбассу в "нормандском формате"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (88)

    (обновлено: )8211
    Как отмечается, существует предварительная договоренность о проведении встречи глав МИД стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и Россия) 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
    Сергей Лавров на встрече глав МИД стран нормандской четверки. Архивное фото
    REUTERS/Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава российского МИДа Сергей Лавров готов к проведению министерских переговоров в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности, если такая встреча будет организована, заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
    Несколько свежих мыслей о роли ОБСЕ на Донбассе

    "Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится", — сказал Карасин журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренность о проведении министерских переговоров на конференции, которая пройдет 16 — 18 февраля.

    Читайте также: В Донбассе назвали дату масштабного наступления ВСУ

    Напомним, ране министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявлял, что существует предварительная договоренность о проведении встречи глав МИД стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и Россия) 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вадим Новинский
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину