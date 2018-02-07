Лавров готов к переговорам по Донбассу в "нормандском формате"

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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава российского МИДа Сергей Лавров готов к проведению министерских переговоров в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности, если такая встреча будет организована, заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится", — сказал Карасин журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренность о проведении министерских переговоров на конференции, которая пройдет 16 — 18 февраля.

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Напомним, ране министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявлял, что существует предварительная договоренность о проведении встречи глав МИД стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и Россия) 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.