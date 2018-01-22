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    "Нормандская встреча" глав МИД в Мюнхене не подтверждена - источник

    (обновлено: )18220
    Источник в МИД РФ сообщил, что встреча в "нормандском формате" не подтверждена, это размышления вслух у главы МИД Украины Павла Климкина.
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    facebook.com/pg/UkraineMFA

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Встреча глав МИД в "нормандском формате" в рамках мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля, пока не подтверждена, заявил РИА Новости в понедельник источник в МИД РФ.

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    "В жизни все возможно. Однако пока это (встреча в "нормандском формате" — Ред.) не подтверждено. Это просто размышления вслух у (главы МИД Украины Павла — Ред.) Климкина. Договариваться надо", — сказал собеседник агентства, комментируя слова главы МИД Украины о том, что переговоры в "нормандском формате" могут пройти в рамках мюнхенской конференции по безопасности.

    Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон готов сотрудничать с участниками Нормандского формата в вопросе разрешения конфликта в Украине и в поддержание реализации минских соглашений.

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    В то же время в МИД Германии неодобрительно высказываются о возможном расширении или изменении "нормандского формата".

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