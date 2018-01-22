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    Климкин анонсировал встречу глав МИД "нормандского формата" в Мюнхене

    (обновлено: )36704
    Министр иностранных дел Украины заявил, что "нет четкого видения, какими будут результаты этой встречи" глав МИД стран, входящих в Нормандскую четверку.
    Встреча глав МИД нормандской четверки в Минске
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал встречу в "нормандском формате" по Донбассу на уровне глав МИД в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля.

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    "Мы разговариваем о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в "нормандском формате" на уровне министров. Пока что, к сожалению, нет четкого видения, какими будут результаты этой встречи", — сказал Климкин на пресс-конференции в понедельник.

    Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон готов сотрудничать с участниками Нормандского формата в вопросе разрешения конфликта в Украине и в поддержание реализации минских соглашений.

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    В то же время в МИД Германии неодобрительно высказываются о возможном расширении или изменении "нормандского формата".

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