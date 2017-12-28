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    США готовы поддержать "Минск-2" в партнерстве с Нормандским форматом

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (397)

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    В заявлении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт говорится, что Вашингтон готов при взаимодействии с Францией, Германией, и Украиной сотрудничать с РФ в вопросе реализации минских соглашений.
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Вашингтон готов сотрудничать с участниками Нормандского формата в вопросе разрешения конфликта в Украине и в поддержание реализации минских соглашений, говорится в заявлении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт, поступившем в РИА Новости в четверг.

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    "Соединенные Штаты готовы при взаимодействии с Францией, Германией, и Украиной сотрудничать с РФ в вопросе реализации минских соглашений для достижения цели разрешения конфликта, включая действия через миротворческие силы с широким мандатом в области безопасности на территории всей зоны конфликта", — говорится в заявлении.

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    Она уточнила, что подразумевается сотрудничество в области "контроля за государственной границей и ответственности за обеспечение отвода тяжелого вооружения".

    В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 233.

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