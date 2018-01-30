Климкин назвал дату министерской встречи "нормандской четверки"

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что существует предварительная договоренность о проведении встречи глав МИД стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и Россия) 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы работаем в рамках "нормандского формата". По нашей предварительной договоренности, (глава МИД ФРГ) Зигмар Габриель предложил провести следующее заседание министерское "нормандского формата" 16 (февраля) во время Мюнхенской конференции", — сказал Климкин на брифинге по итогам встречи с главой МИД Италии в Киеве.

Он добавил, что на встрече намерен поднять вопросы безопасности и введения миротворцев ООН в Донбасс.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.