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    Климкин назвал дату министерской встречи "нормандской четверки"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (87)

    (обновлено: )23901
    По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, глава МИД ФРГ Зигмар Габриель предложил провести следующее заседание министерское "нормандского формата" 16 февраля во время Мюнхенской конференции.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Associated Press Ronald Zak

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что существует предварительная договоренность о проведении встречи глав МИД стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и Россия) 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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    "Мы работаем в рамках "нормандского формата". По нашей предварительной договоренности, (глава МИД ФРГ) Зигмар Габриель предложил провести следующее заседание министерское "нормандского формата" 16 (февраля) во время Мюнхенской конференции", — сказал Климкин на брифинге по итогам встречи с главой МИД Италии в Киеве.

    Он добавил, что на встрече намерен поднять вопросы безопасности и введения миротворцев ООН в Донбасс.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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