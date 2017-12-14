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    Россия

    Путин объяснил, почему неэффективен "нормандский формат"

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    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления (18)

    (обновлено: )65781
    Путин заверил, что на территории Донбасса нет армии РФ. Однако, по его словам, есть милицейские формирования, которые являются самодостаточными, чтобы отразить акции против региона.
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что эффективность "нормандского формата" является низкой и-за позиции властей Киева.

    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг. 

    Как отметил президент, США по сути являются полноправными участниками урегулирования в Украине, хотя и не входят в "нормандский формат".

    Также Путин заверил, что на территории Донбасса нет армии РФ. Однако, по его словам, есть милицейские формирования, которые являются самодостаточными, чтобы отразить акции против региона.

    "Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса", — сказал Путин.

    По словам президента РФ, власти Украины должны сами договариваться с Донбассом, поскольку такие проблемы не решаются посредниками.

    Напомним, Путин в четверг, 14 декабря, проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Это его последняя пресс-конференция в нынешнем сроке на посту главы РФ и впервые в качестве будущего кандидата в президенты.

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