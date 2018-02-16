Климкин рассказал, что обсудят главы МИД "нормандской четверки" в Мюнхене

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина.
"Честно скажу, какого-то прорыва не ожидаю, но будем пытаться давить (на РФ — ред.) как только можно", — сказал Климкин журналистам, общение с которыми транслировали украинские телеканалы.
Он также рассказал, какие темы намерен поднять на этой встрече.
"Это ситуация с безопасностью. Ситуация ухудшается, все больше обстрелов из тяжелого вооружения… Буду, конечно же, говорить об освобождении наших заложников, буду говорит о гуманитарной составляющей", — заявил Климкин.
Ожидается, что встреча состоится на полях Мюнхенской конференции, которая пройдет 16-18 февраля.