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    Климкин рассказал, что обсудят главы МИД "нормандской четверки" в Мюнхене

    Тема:

    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (14)

    (обновлено: )14201
    Как отметил глава украинского МИД, какого-то прорыва от этой встречи он не ожидает: "Будем пытаться давить (на РФ - ред.) как только можно".
    Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. 

    Павел Рудяков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не ждет "прорыва" от встречи глав МИД "нормандской четверки", которая пройдет в Мюнхене.

    "Честно скажу, какого-то прорыва не ожидаю, но будем пытаться давить (на РФ — ред.) как только можно", — сказал Климкин журналистам, общение с которыми транслировали украинские телеканалы.

    Он также рассказал, какие темы намерен поднять на этой встрече.

    "Это ситуация с безопасностью. Ситуация ухудшается, все больше обстрелов из тяжелого вооружения… Буду, конечно же, говорить об освобождении наших заложников, буду говорит о гуманитарной составляющей", — заявил Климкин.

    Ожидается, что встреча состоится на полях Мюнхенской конференции, которая пройдет 16-18 февраля.

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