Климкин рассказал, что обсудят главы МИД "нормандской четверки" в Мюнхене

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не ждет "прорыва" от встречи глав МИД "нормандской четверки", которая пройдет в Мюнхене.

"Честно скажу, какого-то прорыва не ожидаю, но будем пытаться давить (на РФ — ред.) как только можно", — сказал Климкин журналистам, общение с которыми транслировали украинские телеканалы.

Он также рассказал, какие темы намерен поднять на этой встрече.

"Это ситуация с безопасностью. Ситуация ухудшается, все больше обстрелов из тяжелого вооружения… Буду, конечно же, говорить об освобождении наших заложников, буду говорит о гуманитарной составляющей", — заявил Климкин.

Ожидается, что встреча состоится на полях Мюнхенской конференции, которая пройдет 16-18 февраля.