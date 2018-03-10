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    Дейнего Владислав

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Ситуация после обстрелов. Архивное фото
    В ЛНР прокомментировали подписание закона о реинтеграции
    19:59 20.02.2018
    1006Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что подписанный Петром Порошенко закон о реинтеграции - "очень запоздалая попытка легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса".
    Флаг самопровозглашенной Луганской республики
    В ЛНР прокомментировали закон о реинтеграции Донбасса
    13:18 18.01.2018
    2453Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислава Дейнего, закон о реинтеграции Донбасса "ставит под сомнение все, что происходило до его принятия".
    Водопроводный кран. Архивное фото
    "Не должны ни копейки". ЛНР ответила на угрозы отключить воду
    19:02 06.11.2017
    1965
    По словам Владислава Дейнего, на ту задолженность ЛНР за воду украинской стороне, которая образовалась ранее, до выработки механизма оплаты, составлен договор о реструктуризации, ЛНР ежемесячно также ее гасит.
    Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрелов
    В ЛДНР заявляют: никаких сил ООН в Донбассе не будет
    14:22 31.10.2017
    2116Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    С позиции Курта Волкера минские соглашения заключены только между Россией, ОБСЕ и Украиной, без участия лидеров ДНР и ЛНР, а в самопровозглашенных республиках считают, что это несправедливо.
    Владислав Дейнего
    Полпред ЛНР на минских переговорах получил "интересную работу"
    10:53 12.09.2017
    721
    Указом главы самопровозглашенной Луганской народной республики от 12 сентября Владислав Дейнего назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел ЛНР.
    Владислав Дейнего
    Дейнего: у Киева чуть больше месяца на решение по статусу Донбасса
    15:45 08.09.2017
    1299Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Владислав Дейнего заявил, что остается 40 дней, чтобы Украина подготовила законопроект об особом статусе Донбасса, представила его в Минске, согласовала его с ЛНР и ДНР.
    Владислав Дейнего. Архивное фото
    Убийство депутатов в Луганске могло быть украинской диверсией - Дейнего
    03:10 30.08.2017
    1438Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По данным местных правоохранительных органов, убийство двух депутатов самопровозглашенной ЛНР в Луганске произошло в ночь с 26 на 27 августа. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
    Владислав Дейнего
    В Минске обсудят статус Донбасса, перемирие и отвод сил - ЛНР
    17:13 25.08.2017
    1693Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Как сообщил полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего, 6 сентября планируется обсудить соблюдение объявленного 25 августа перемирия и отведения сил у Станицы Луганской.
    Владислав Дейнего
    В ЛНР выразили готовность приступить к разведению сил у Станицы Луганской
    18:00 23.08.2017
    391Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам Владислава Дейнего, в ЛНР надеются в среду достичь определенности по срокам завершения разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    ЛНР оплатила Киеву часть долга за воду – Дейнего
    16:14 20.07.2017
    390
    Самопровозглашенная Луганская народная республика оплатила часть долга за воду, поставляемую с подконтрольной Киеву территории, заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
    Владислав Дейнего
    В ЛНР заявили, что создание Малороссии несвоевременно
    15:31 18.07.2017
    206
    Владислав Дейнего заявил, что с властями ЛНР проект создания Малороссии никто не обсуждал и они узнали об этом из СМИ: "Инициатива о создании Малороссии, выдвинутая сегодня в Донецке, несвоевременна".
    Ситуация в Станице Луганской
    Отвод вооружений в районе Станицы Луганской не состоялся
    12:01 07.03.2017
    322Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    О том, что отвод вооружений не состоялся, сообщил полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего. В свою очередь Луганская ОВГА обвинила в срыве разведения сил ополченцев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Ситуация после обстрелов. Архивное фото
    В ЛНР прокомментировали подписание закона о реинтеграции
    19:59 20.02.2018
    1006
    Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что подписанный Петром Порошенко закон о реинтеграции - "очень запоздалая попытка легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса".
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