Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что подписанный Петром Порошенко закон о реинтеграции - "очень запоздалая попытка легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса".
По словам Владислава Дейнего, на ту задолженность ЛНР за воду украинской стороне, которая образовалась ранее, до выработки механизма оплаты, составлен договор о реструктуризации, ЛНР ежемесячно также ее гасит.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что подписанный Петром Порошенко закон о реинтеграции - "очень запоздалая попытка легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса".