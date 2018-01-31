Встреча контактной группы по Донбассу пройдет 14 февраля

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров контактной группы по Донбассу состоится в Минске 14 февраля, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

"Заседание контактной группы подошло к концу. Следующая встреча переговорщиков запланирована на 14 февраля", — написала на своей странице в Facebook Талакина.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.