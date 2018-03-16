Захарченко и Пушилина наградили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и глава Народного совета ДНР Денис Пушилин награждены высокими государственными наградами республики Крым, ордена "За верность долгу" вручил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Делегация ДНР во главе Захарченко и Пушилиным прибыла в Крым в пятницу для участия в торжествах по случаю четвертой годовщины референдума 2014 года.

Согласно указу главы Крыма, Захарченко и Пушилиным награждены орденами за поддержание мира, активную деятельность по сохранению и укреплению русских традиций и культуры среди российских соотечественников на территории Донецкой народной республики и весомый вклад в защиту жителей Донбасса.

Сергей Аксенов вручил ордена в Госсовете республики, вручение было встречено аплодисментами.

Захарченко в ответном слове поблагодарил руководство Крыма, сказав, что эта награда для всей ДНР. "Это награда всей Донецкой республике, всем бойцам, которые с 2014 года защищают свою родину. Шахтерам, которые под обстрелом добывают уголь, каждому из электриков и газовщиков, которые ремонтируют сети, гибнут. Врачам, учителям, всем жителям ДНР, это наша общая награда", — сказал он.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.