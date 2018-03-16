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    Политика

    Захарченко и Пушилина наградили в Крыму

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (265)

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    Согласно указу главы Крыма, Александр Захарченко и Денис Пушилиным награждены орденами за поддержание мира, активную деятельность по сохранению и укреплению русских традиций и культуры среди российских соотечественников на территории Донецкой народной республики.
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    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и глава Народного совета ДНР Денис Пушилин награждены высокими государственными наградами республики Крым, ордена "За верность долгу" вручил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Золотарев: Крым в 2014 году обменяли на власть

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    Делегация ДНР во главе Захарченко и Пушилиным прибыла в Крым в пятницу для участия в торжествах по случаю четвертой годовщины референдума 2014 года.

    Согласно указу главы Крыма, Захарченко и Пушилиным награждены орденами за поддержание мира, активную деятельность по сохранению и укреплению русских традиций и культуры среди российских соотечественников на территории Донецкой народной республики и весомый вклад в защиту жителей Донбасса.

    Сергей Аксенов вручил ордена в Госсовете республики, вручение было встречено аплодисментами.

    Захарченко в ответном слове поблагодарил руководство Крыма, сказав, что эта награда для всей ДНР. "Это награда всей Донецкой республике, всем бойцам, которые с 2014 года защищают свою родину. Шахтерам, которые под обстрелом добывают уголь, каждому из электриков и газовщиков, которые ремонтируют сети, гибнут. Врачам, учителям, всем жителям ДНР, это наша общая награда", — сказал он.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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