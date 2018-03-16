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    Захарченко сравнил референдум в Крыму с победой СССР над фашизмом

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (264)

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    Делегация ДНР во главе с Александром Захарченко и главой народного совета ДНР Денисом Пушилиным прибыла в Крым 16 марта, в день четвертой годовщины всекрымского референдума.
    Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Результаты крымского референдума и последующее вхождение Крыма и Севастополя в состав России сравнимы по значению с победой Советского Союза над фашистской Германией, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

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    Делегация ДНР во главе с Захарченко и главой народного совета ДНР Денисом Пушилиным прибыла в Крым 16 марта, в день четвертой годовщины всекрымского референдума.

    "…2014 год, город Донецк. Мы с содроганием сердца ждали результатов референдума (в Крыму), мы ждали, что последует дальше. И когда все произошло, вы не поверите, подъем, который был в Донецке, даже не знаю, с чем сравнить. Это можно сравнить с 9 мая 1945 года, когда в Советском Союзе объявили о победе над Германией", — сказал Захарченко перед торжественным собранием в государственном совете республики Крым.

    События, произошедшие 4 года назад события, по словам Захарченко, имеют мировое значение. "Это помнит весь мир… Это событие мирового масштаба. Весь мир понял, что нельзя с народом поступать так огульно, как поступала Украина", — сказал Захарченко.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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