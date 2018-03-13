Крым впервые с 2014 г посетит делегация из Бельгии

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Крым впервые после 2014 года посетит делегация из Бельгии, сообщил сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.

Делегация примет участие в ЯМЭФ, который состоится с 19 по 21 апреля. На форуме ожидается свыше 3 тысяч участников из более 60 стран.

"Официальная делегация посетит Крым впервые за весь период с 2014 года. Участниками форума станут депутаты обеих палат федерального парламента Бельгии, экономические эксперты и предприниматели, которые заинтересованы проектами в сфере производства стройматериалов, строительства коммерческой недвижимости, развития портовой инфраструктуры", — приводит слова Назарова пресс-служба ЯМЭФ.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, Фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сформированные в феврале-марте 2014 года органы государственной власти Украины не могли принимать эффективные меры для сопротивления присоединения Крыма Россией из-за плачевного состояния украинской армии и "угрозы полномасштабного вторжения РФ".