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    Крым впервые с 2014 г посетит делегация из Бельгии

    (обновлено: )255130
    Сообщается, что делегация из Бельгии примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму.
    На границе Крыма
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Крым впервые после 2014 года посетит делегация из Бельгии, сообщил сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.

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    Делегация примет участие в ЯМЭФ, который состоится с 19 по 21 апреля. На форуме ожидается свыше 3 тысяч участников из более 60 стран.

    "Официальная делегация посетит Крым впервые за весь период с 2014 года. Участниками форума станут депутаты обеих палат федерального парламента Бельгии, экономические эксперты и предприниматели, которые заинтересованы проектами в сфере производства стройматериалов, строительства коммерческой недвижимости, развития портовой инфраструктуры", — приводит слова Назарова пресс-служба ЯМЭФ.

    Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, Фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России.

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сформированные в феврале-марте 2014 года органы государственной власти Украины не могли принимать эффективные меры для сопротивления присоединения Крыма Россией из-за плачевного состояния украинской армии и "угрозы полномасштабного вторжения РФ".

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