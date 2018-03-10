Как заявил глава республики Крым Сергей Аксенов, сокращение числа пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе. В Крыму не намерены ограничивать возможности для посещения полуострова гражданами Украины.
Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, энергоснабжение в Крыму полностью восстановлено. До этого Минэнерго РФ обещало, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время.
Законопроект уточняет процедуру взаимодействия заемщиков-крымчан и лиц, имеющих право требовать погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Крыма.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.