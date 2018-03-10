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    Сергей Аксенов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Сергей Аксенов. Архивное фото
    Аксенов прокомментировал желание Украины закрыть пункт пропуска в Крым
    14:58 07.09.2017
    763Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Как заявил глава республики Крым Сергей Аксенов, сокращение числа пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе. В Крыму не намерены ограничивать возможности для посещения полуострова гражданами Украины.
    Сергей Аксенов
    Глава Крыма сообщил о полном восстановлении энергоснабжения
    16:55 28.07.2017
    204
    Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, энергоснабжение в Крыму полностью восстановлено. До этого Минэнерго РФ обещало, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время.
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    В Госдуме РФ могут обнулить обязательства крымчан перед банками Украины
    02:55 11.07.2017
    283Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Законопроект уточняет процедуру взаимодействия заемщиков-крымчан и лиц, имеющих право требовать погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Крыма.
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    В Крыму начался снос незаконных построек - Аксенов
    16:01 11.04.2017
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    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сносу незаконных построек в прибрежной зоне предшествует подготовка проектной документации. Сам демонтаж планируется начать уже в сентябре.
    Сергей Аксенов
    Глава Крыма объяснил свои слова о монархии в РФ
    09:55 19.03.2017
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    По заверению Сергея Аксенова, он выступает не за смену конституционного строя, а за пожизненные полномочия для президента страны Владимира Путина.
    Сергей Аксенов
    Аксенов: для крымчан процесс признания Крыма частью РФ завершен
    15:03 13.03.2017
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    По словам Сергея Аксенова, процесс присоединения Крыма к России был проведен справедливо и в полном соответствии как с международным правом, так и с украинскими законами.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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