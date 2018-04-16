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    ДНР о плане Авакова по возвращению Донбасса: "зачистка" региона

    (обновлено: )28502
    Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что по поводу вопроса ввода миротворческого контингента "есть много инсинуаций".
    Денис Пушилин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости Украина. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил в понедельник в интервью RT, что предложенный главой МВД Украины Арсеном Аваковым план по возвращению контроля над Донбассом является очередной методикой по "зачистке" региона.

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    Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно. Согласно плану Авакова, "заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. При этом он полагает, что территорию у линии соприкосновенья сразу берут под контроль "голубые каски" и украинские пограничники.

    "Это не в первый раз озвученная методика "зачистки" Донбасса со стороны украинских политиков. Нельзя считать Авакова автором этой идеи, жители ДНР прекрасно знают о перспективе и желаниях Киева, воспринимают без иллюзий", — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на сайте народного совета ДНР.

    Он также отметил, что по поводу вопроса ввода миротворческого контингента "есть много инсинуаций". "Но по факту есть резолюция – где должны быть миротворцы, какой должна быть миссия. Место – линия соприкосновения, функционал – охранная деятельность в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Любые другие предложения не поступали", — добавил Пушилин.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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