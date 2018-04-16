ДНР о плане Авакова по возвращению Донбасса: "зачистка" региона

ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости Украина. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил в понедельник в интервью RT, что предложенный главой МВД Украины Арсеном Аваковым план по возвращению контроля над Донбассом является очередной методикой по "зачистке" региона.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно. Согласно плану Авакова, "заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. При этом он полагает, что территорию у линии соприкосновенья сразу берут под контроль "голубые каски" и украинские пограничники.

"Это не в первый раз озвученная методика "зачистки" Донбасса со стороны украинских политиков. Нельзя считать Авакова автором этой идеи, жители ДНР прекрасно знают о перспективе и желаниях Киева, воспринимают без иллюзий", — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на сайте народного совета ДНР.

Он также отметил, что по поводу вопроса ввода миротворческого контингента "есть много инсинуаций". "Но по факту есть резолюция – где должны быть миротворцы, какой должна быть миссия. Место – линия соприкосновения, функционал – охранная деятельность в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Любые другие предложения не поступали", — добавил Пушилин.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой