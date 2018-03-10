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    Парламент Греции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Флаг Греции в Афинах 21 мая 2015 г
    Парламент Греции проголосовал за новые меры экономии
    00:28 19.05.2017
    87
    Парламентская оппозиция поддержала лишь одну статью законопроект, которая, по требованию кредиторов, отменяет льготы при налогообложении депутатов греческого парламента и уравнивает их с обычными гражданами.
    Флаг Греции
    Парламент Греции принял закон, необходимый для транша в 2,8 млрд евро
    02:06 28.09.2016
    51
    Законопроект, в частности, отменяет ряд льгот по взносам на социальное страхование, меняет условия работы рынка электроэнергии и передает в новый фонд управления имуществом ряд государственных предприятий.
    Протесты против мер экономии в Греции. Архивное фото
    Парламент Греции к заседанию Еврогруппы принял закон о мерах экономии
    23:46 22.05.2016
    838Массовые беспорядки в Греции
    Закон предусматривает создание нового фонда использования госимущества, в который передается большинство государственных предприятий и доходы от которого будут идти на обслуживание долга.
    Протесты в Греции. Архивное фото
    Парламент Греции проголосовал за пенсионную реформу и повышение налогов
    01:19 09.05.2016
    370Массовые беспорядки в Греции
    Закон сокращает пенсии будущих пенсионеров, повышает НДС, вводит налоги на интернет и платное телевидение, впервые появятся налоги на кофе и электронные сигареты.
    Флаг Греции в Афинах. Архивное фото
    Парламент Греции ратифицировал соглашение с РФ о поставке военной продукции
    22:14 12.01.2016
    416
    В соглашении говорится, что продукция военного назначения и любая информация, поставленные или переданные греческой стороне на основе этого соглашения, используются исключительно для нужд вооруженных сил Греческой Республики.
    Флаг Греции в Афинах
    Парламент Греции разрешил гомосексуалистам заключать союзы
    04:52 23.12.2015
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    Закон принят подавляющим большинством голосов на пленарном заседании палаты. В голосовании участвовали 249 депутатов из 300. Его поддержали 194 депутата, помимо правящей партии СИРИЗА, партии ПАСОК, "Потами" и Союз центристов.
    Протесты в Афинах
    Общенациональная суточная забастовка пройдет в Греции
    02:47 12.11.2015
    46
    Всеобщую забастовку поддержали все ведущие профсоюзы. Новая волна масштабных забастовок против наступления на права и интересы трудящихся и предпринимателей началась в Греции в конце октября.
    Беспорядки в Афинах. Архивное фото
    Парламент Греции по требованию кредиторов проголосовал за меры жесткой экономии
    03:17 17.10.2015
    59Массовые беспорядки в Греции
    Без одобрения этих мер парламентом невозможно проведение первой оценки выполнения Грецией программы реформ и предоставление кредитов греческой экономике. Очередной транш должен составить 2 миллиарда евро.
    Флаг Греции
    СИРИЗА и АНЭЛ получают 155 из 300 мандатов на греческих выборах
    04:46 21.09.2015
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    Левоцентристская ПАСОК получает 6,27% голосов и 17 мест, Компартия - 5,55% голосов и 15 мест, "Потами" - 4,10% голосов и 11 мест, "Союз центристов" - 3,43% голосов и 9 кресел.
    Флаг Греции
    В Греции пройдут вторые за год досрочные парламентские выборы
    04:49 20.09.2015
    175
    По конституции Греции голосование является обязательным - избиратель, который без оснований не осуществляет право голоса, наказывается лишением свободы на срок от одного месяца до одного года.
    Флаг Греции возле здания Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
    Парламент Греции принял второй законопроект для переговоров с кредиторами
    04:43 23.07.2015
    111Массовые беспорядки в Греции
    Против документа проголосовали 23 депутата правящей коалиции СИРИЗА. Бывший министр финансов Яннис Варуфакис, голосовавший против первого пакета и лишившийся после этого поста, сейчас проголосовал "за".
    Флаг Греции в Афинах
    Парламент Греции одобрил законопроект о помощи кредиторов
    02:05 16.07.2015
    190Массовые беспорядки в Греции
    Среди проголосовавших "против" были депутаты от СИРИЗА министр энергетики Панайотис Лафазанис, бывший министр финансов Яннис Варуфакис, подавшая в отставку замминистра финансов Надя Валавани.
    Флаг Греции возле здания Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
    Парламент Греции ратифицировал референдум по предложениям кредиторов
    03:57 28.06.2015
    232
    В субботу прошло внеочередное заседание совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) по вопросу программы бюджетной экономии и реформ в Греции, однако соглашение с кредиторами достигнуто так и не было.
    Флаг Греции
    В Греции впервые увидели желание властей ФРГ обсудить репарации
    02:50 12.05.2015
    102
    Как заявила спикер греческого парламента Зои Константопулу, сейчас впервые можно отметить серьезный запрос на обсуждение темы репараций со стороны парламента, правительства, президента республики и группы членов Европарламента.
    Здание греческого парламента
    В Греции пройдет инаугурация нового президента страны
    02:26 13.03.2015
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    Президент принесет клятву на верность Богу и стране, поклявшись именем Святой Троицы. По традиции присягу главы государства принимает архиепископ Афинский и всея Эллады.
    Здание греческого парламента
    Анархисты устроили беспорядки в центре Афин
    22:38 26.02.2015
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    Около 300 человек собрались вблизи исторического здания Афинского университета, откуда направились к Политехническому университету. По дороге они выбили витрины банков, магазинов.
    Здание греческого парламента
    Курды устроили в Афинах митинг с требованием освободить своего лидера
    22:08 15.02.2015
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    Согласно информации, митингующие, среди которых были и дети десяти-двенадцати лет, скандировали "Свободу Оджалану", "Да здравствует Курдистан". Демонстранты развернули флаги с портретом Оджалана.
    Флаг Греции
    ЕК не комментирует возможность упразднения "тройки" кредиторов Греции
    19:55 02.02.2015
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    Однако, по словам пресс-секретаря ЕК Маргаритиса Схинаса, в Еврокомисси не отрицают этой возможности.
    В Киеве почтили память погибших в обстреле Мариуполя
    Хроника 25 января: заседание СНБО и траур в Мариуполе
    09:32 26.01.2015
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    Объявленный накануне общеукраинский траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня в самом городе. Из-за ситуации на Донбассе парламент Украины соберется на внеочередное заседание во вторник, 27 января.
    Флаг Греции
    На выборах в Греции СИРИЗА набирает до 35,5% , "Новая демократия" - до 27,6%
    12:22 25.01.2015
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    Таким образом, судя по первым данным опросов на выходе из избирательных участков, в парламент проходят семь партий.
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