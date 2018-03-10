Парламентская оппозиция поддержала лишь одну статью законопроект, которая, по требованию кредиторов, отменяет льготы при налогообложении депутатов греческого парламента и уравнивает их с обычными гражданами.
Законопроект, в частности, отменяет ряд льгот по взносам на социальное страхование, меняет условия работы рынка электроэнергии и передает в новый фонд управления имуществом ряд государственных предприятий.
В соглашении говорится, что продукция военного назначения и любая информация, поставленные или переданные греческой стороне на основе этого соглашения, используются исключительно для нужд вооруженных сил Греческой Республики.
Закон принят подавляющим большинством голосов на пленарном заседании палаты. В голосовании участвовали 249 депутатов из 300. Его поддержали 194 депутата, помимо правящей партии СИРИЗА, партии ПАСОК, "Потами" и Союз центристов.
Без одобрения этих мер парламентом невозможно проведение первой оценки выполнения Грецией программы реформ и предоставление кредитов греческой экономике. Очередной транш должен составить 2 миллиарда евро.
Против документа проголосовали 23 депутата правящей коалиции СИРИЗА. Бывший министр финансов Яннис Варуфакис, голосовавший против первого пакета и лишившийся после этого поста, сейчас проголосовал "за".
В субботу прошло внеочередное заседание совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) по вопросу программы бюджетной экономии и реформ в Греции, однако соглашение с кредиторами достигнуто так и не было.
Как заявила спикер греческого парламента Зои Константопулу, сейчас впервые можно отметить серьезный запрос на обсуждение темы репараций со стороны парламента, правительства, президента республики и группы членов Европарламента.
Объявленный накануне общеукраинский траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня в самом городе. Из-за ситуации на Донбассе парламент Украины соберется на внеочередное заседание во вторник, 27 января.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".