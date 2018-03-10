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    Фонд гарантирования вкладов физических лиц

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 65
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    Гривны
    Вкладчикам обанкротившихся банков выплатили почти 90 млрд гривен
    22:11 18.06.2017
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    Поступления в Фонд за период январь-май 2017 года от регулярного сбора составили 1,676 млрд гривен. Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 июня составляет 12,872 млрд гривен.
    Чиновница Фонда гарантирования вкладов, задержанная на месте преступления
    ГПУ: чиновницу Фонда гарантирования вкладов арестовали с залогом в 130 млн грн
    22:49 09.06.2017
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    По информации ГПУ, Печерским районным судом г. Киева одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц избрана мера пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн.
    Представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц задержана на взятке в $5 млн
    Представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц задержана на взятке в $5 млн
    16:44 07.06.2017
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    По словам генпрокурора Юрия Луценко, деньги представитель фонда затребовала за невмешательство в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.
    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.
    ФГВФЛ должен ускорить реализацию имущества банков-банкротов - Шевченко
    01:26 20.02.2017
    171Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что Фонду гарантирования вкладов физических лиц банкротство не грозит.
    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в "Фортуна-банк"
    02:08 29.01.2017
    400Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Временная администрация введена на один месяц с 27 января 2017 года до 26 февраля 2017 года включительно, временным администратором банка назначен Андрей Федорченко.
    Гривны
    Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации "Инвестбанка"
    17:29 13.01.2017
    128Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Выплаты вкладчикам банка начнутся с 16 января. Выплаты будут проводиться в период до 24 февраля включительно через учреждения банка "Пивденный" (Одесса).
    Здание Банка Крещатик в Киеве
    ФГВ продолжит выплаты вкладчикам "Хрещатик" и "Дельта Банк" с 16 января
    12:30 13.01.2017
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    Фонд гарантирования вкладов физических лиц напоминает, что возмещение выплачивается в размере вклада, включая начисленные проценты на момент введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин дал Фонду гарантирования вкладов кредит почти на 9 млрд грн
    16:01 28.12.2016
    148Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Как сообщатся, Министерство финансов с целью предоставления кредита ФГВФЛ осуществляет выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7 млрд 941 млн грн со сроком обращения до 15 лет.
    Вывеска ПриватБанка
    Фонд гарантирования вкладов продал Минфину акции "ПриватБанка" за 1 грн
    00:05 22.12.2016
    492Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Поскольку капитал "ПриватБанка" приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну.
    Василий Горбаль
    Горбаль о проблемах Фонда гарантирования вкладов
    17:37 18.12.2016
    404Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Бывший член совета Нацбанка Василий Горбаль проанализировал судебный спор относительно банка "Михайловский" и Фонда гарантирования вкладов физлиц, а также возможности вкладчиков вернуть свои средства из обанкротившихся финучреждений.
    Гривны
    Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам "Артем-Банка"
    15:31 13.12.2016
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    Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает, что вкладчики могут начать обращаться в одно из учреждений двух банков-агентов в зависимости от места регистрации проживания.
    Григорий Перерва
    ФГВ должен деньги вкладчикам еще 60 банков - Перерва
    03:18 14.11.2016
    338Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Финансовый аналитик Григорий Перерва сказал в эфире ГС, что кроме вкладчиков банка "Михайловский" Фонд гарантирования вкладов должен вернуть средства вкладчикам еще 60 банков по всей Украине.
    Вывеска Надра Банка в Киеве
    Ликвидацию ВБР и "Надра Банка" продлили на два года
    11:44 08.11.2016
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    Фонд гарантирования вкладов физлиц продлил ликвидацию "Всеукраинского банка развития" до 24 декабря 2019 года, а "Надра Банка" - до 3 июня 2020 года. Также принято решение о продлении полномочий ликвидаторов указанных финучреждений.
    Валерия Гонтарева
    ФГВ требует от неплатежеспособных банков 187 млрд грн – Гонтарева
    15:49 31.10.2016
    129Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    По словам главы НБУ, на сегодняшний день Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал всего 3214 заявлений о совершении уголовных преступлений на общую сумму 256 млрд гривен за доведение банков до банкротства.
    Заседание Верховной Рады
    В Раде предлагают повысить до $15,5 тыс гарантию выплаты по вкладам
    20:47 12.10.2016
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    В проекте закона отмечается, что в статье 26 закона "О гарантировании вкладов физических лиц"… цифру 200 тысяч изменить на 400 тысяч. Предусматривается внесение банками взноса в ФГВ в размере не более 1,5% от базы начисления в нацвалюте.
    Стадион Черноморец в Одессе
    Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион стадион "Черноморец"
    04:16 05.09.2016
    412Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    На территории стадионного комплекса размещаются 9 пунктов первой медицинской помощи, 30 фаст-фудов, два бара и три ресторана. Также есть отель на 95 номеров, фитнес-центр и офисный центр.
    Банк Михайловский
    ФГВ приостановил выплаты вкладчикам банка "Михайловский"
    01:27 27.08.2016
    337Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц утвердила изменения и дополнения в общий реестр вкладчиков, в связи с чем до 2 сентября объявлен технологический перерыв.
    Банк Михайловский
    Обманутые вкладчики и банки-банкроты. Государство уже ни за что не отвечает
    16:59 26.07.2016
    2058Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Надежность банков является главным условием существования банковской системы. Если деньги доверить банкирам нельзя, теряется смысл существования этого бизнеса. Поэтому власть всегда заинтересована в контроле за надежностью банков.
    Митинг вкладчиков ликвидированных банков в Киеве 25 июля 2016 года
    Массовые протесты вкладчиков в Киеве 
    15:04 25.07.2016
    544Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    В понедельник в столице вкладчики ликвидированных банков провели пикет у здания Фонда гарантирования вкладов физических лиц и перекрыли улицу Сечевых Стрельцов.
    Вкладчики ликвидированных банков перекрыли движение в центре Киева
    Вкладчики ликвидированных банков перекрыли движение в центре Киева
    11:05 25.07.2016
    1162Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Около тысячи людей протестуют под зданием Фонда гарантирования вкладов физических лиц с требованием вернуть им деньги. Митингующие перекрывают движение транспорта по улице Сечевых Стрельцов.
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