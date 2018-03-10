128

В проекте закона отмечается, что в статье 26 закона "О гарантировании вкладов физических лиц"… цифру 200 тысяч изменить на 400 тысяч. Предусматривается внесение банками взноса в ФГВ в размере не более 1,5% от базы начисления в нацвалюте.