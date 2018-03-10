Поступления в Фонд за период январь-май 2017 года от регулярного сбора составили 1,676 млрд гривен. Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 июня составляет 12,872 млрд гривен.
По информации ГПУ, Печерским районным судом г. Киева одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц избрана мера пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, деньги представитель фонда затребовала за невмешательство в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц напоминает, что возмещение выплачивается в размере вклада, включая начисленные проценты на момент введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.
Поскольку капитал "ПриватБанка" приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну.
Бывший член совета Нацбанка Василий Горбаль проанализировал судебный спор относительно банка "Михайловский" и Фонда гарантирования вкладов физлиц, а также возможности вкладчиков вернуть свои средства из обанкротившихся финучреждений.
Фонд гарантирования вкладов физлиц продлил ликвидацию "Всеукраинского банка развития" до 24 декабря 2019 года, а "Надра Банка" - до 3 июня 2020 года. Также принято решение о продлении полномочий ликвидаторов указанных финучреждений.
По словам главы НБУ, на сегодняшний день Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал всего 3214 заявлений о совершении уголовных преступлений на общую сумму 256 млрд гривен за доведение банков до банкротства.
В проекте закона отмечается, что в статье 26 закона "О гарантировании вкладов физических лиц"… цифру 200 тысяч изменить на 400 тысяч. Предусматривается внесение банками взноса в ФГВ в размере не более 1,5% от базы начисления в нацвалюте.
Надежность банков является главным условием существования банковской системы. Если деньги доверить банкирам нельзя, теряется смысл существования этого бизнеса. Поэтому власть всегда заинтересована в контроле за надежностью банков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".