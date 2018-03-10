Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Андрей Оленчик заявил, что владельцы не только "почистили" банк и оставили долги по депозитам на млрд, но и обманули вкладчиков своих финансовых компаний, где люди потеряли 1,5 млрд грн.
Фонду гарантирования вкладов физлиц предстоит выплатить 2,8 млрд гривен вкладчиками банка "Хрещатик", заявил замглавы ФГВФЛ Андрей Оленчик. При этом, по его словам, аккумулированных на счетах фонда средств должно хватить.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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