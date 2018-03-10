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    Андрей Оленчик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Доллары и евро
    Обманутые вкладчики. Эксперт раскрыл схемы банка "Михайловский"
    12:24 27.07.2016
    7212Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Андрей Оленчик заявил, что владельцы не только "почистили" банк и оставили долги по депозитам на млрд, но и обманули вкладчиков своих финансовых компаний, где люди потеряли 1,5 млрд грн.
    В Киеве у офиса банка Хрещатик люди требуют вернуть им деньги
    Как вкладчикам банка "Хрещатик" получить свои деньги. Комментарий ФГВ
    12:59 19.05.2016
    7446Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Фонду гарантирования вкладов физлиц предстоит выплатить 2,8 млрд гривен вкладчиками банка "Хрещатик", заявил замглавы ФГВФЛ Андрей Оленчик. При этом, по его словам, аккумулированных на счетах фонда средств должно хватить.
    Митинг под лозунгом Нет! Коррупции в банковской сфере Украины! в Киеве
    Фонд гарантирования вкладов не будет повышать максимальную сумму выплат
    17:33 23.02.2015
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    Распорядитель ФГВФЛ заявил, что 99% вкладчиков украинских банков имеют депозиты до 200 тыс гривен. В связи с этим он не видит смысла повышать максимальную сумму выплат.
    Гривны
    Новый сбор сделает около 20 банков неплатежеспособными – эксперт
    15:51 19.02.2015
    1229Ситуация в экономике Украины
    Замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик сообщил, что в бюджете предусмотрено только 20 миллиардов гривен для пополнения Фонда.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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