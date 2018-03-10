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    Григорий Перерва

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Отделение Приватбанка
    "ПриватБанк" дорого обходится Украине — Перерва
    10:50 21.12.2017
    730Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Национализация "ПриватБанка" помогла избежать худших сценариев — падения гривны и дестабилизации банковской системы, отметил финансовый аналитик.
    Григорий Перерва
    Эксперт о работе в Украине платежной системы PayPal
    08:35 19.11.2016
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    Финансовый аналитик Григорий Перерва в эфире "ГС" заявил, что возможность присоединиться к PayPal появилась, благодаря увеличению интеграции Украины в мировую финансовую систему.
    Рукопожатие
    Перерва: Украина бы уже внедрила PayPal, если бы это было на руку коррупции
    06:55 19.11.2016
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    В эфире радиостанции Голос Столицы финансовый аналитик Григорий Перерва заявил, что в электронной системе PayPal неплохая система контроля за средствами и их перемещением.
    Григорий Перерва
    ФГВ должен деньги вкладчикам еще 60 банков - Перерва
    03:18 14.11.2016
    338Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Финансовый аналитик Григорий Перерва сказал в эфире ГС, что кроме вкладчиков банка "Михайловский" Фонд гарантирования вкладов должен вернуть средства вкладчикам еще 60 банков по всей Украине.
    Григорий Перерва
    Кризис рулит. Скоро банков станет еще меньше - Перерва
    16:50 03.11.2016
    428
    Финансовый аналитик Григорий Перерва в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что к концу года в Украине останется не более 100 банков, при этом некоторые из них в ближайшее время также исчезнут.
    Доллары США
    Не наши люди. Эксперт о списке миллиардеров Bloomberg
    10:20 06.06.2016
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    Сейчас возможности для достижения успеха в бизнесе в Украине лучше, чем несколько лет назад, об этом в эфире радиостанции 106 FM заявил финансовый аналитик Григорий Перерва.
    Кошелек
    Верхний предел колебаний гривны будет в коридоре до 25 за доллар - эксперт
    21:19 22.10.2015
    209Экономический кризис
    Реально верхнюю планку будут стараться удерживать максимум где-то на 23-23,5 гривен за доллар, считает финансовый аналитик Григорий Перерва.
    Деньги
    Перерва: предпосылок девальвации гривны после выборов нет
    21:09 22.10.2015
    114Экономический кризис
    Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то экономические предпосылки девальвации практически отсутствуют, считает финансовый аналитик Григорий Перерва.
    Деньги
    Колебания гривны на рынке обусловлены опасениями по поводу выборов - эксперт
    20:57 22.10.2015
    91Экономический кризис
    Есть снижение поступлений от валютных экспортеров, плюс есть опасения, связанные с результатами местных выборов, на этом фоне всегда присутствует спекулятивная игра, сказал финансовый аналитик Григорий Перерва.
    Деньги
    Финансовый аналитик: что будет с курсом доллара после выборов?
    17:11 22.10.2015
    3207Экономический кризис
    По мнению финансового аналитика Григория Перервы, доллар не будет стоить дороже 25 гривен даже после проведения местных выборов. А реально верхнюю планку будут стараться удерживать максимум на 23-23,5 грн/долл, отметил эксперт в эфире радиостанции Голос Столицы.
    Национальный банк Украины
    Эксперт объяснил, почему суд запретил НБУ ликвидировать "Укргазпромбанк"
    04:57 08.10.2015
    667
    Хозяйственный суд города Киева одобрил запрет Нацбанку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц принимать решения о ликвидации "Укргазпромбанка" или отзывать его банковскую лицензию.
    Здание ПриватБанка в Киеве
    Жирный кусок. "ПриватБанк" вернул себе "зарплатную" долю рынка – эксперт
    19:12 16.09.2015
    1773Экономический кризис
    Суд отобрал у госбанков монополию на выдачу зарплат бюджетникам. По мнению экспертов, существенных изменений в банковской сфере не произойдет, при этом соответствующая доля рынка вновь перешла к коммерческим банкам.
    Перекрытая улица Грушевского из-за митинга вкладчиков Дельта банка
    Банковский кризис. "Дельта Банк" продадут за одну гривну
    13:10 08.09.2015
    6020Экономический кризис
    Государственное ипотечное учреждение подало заявку на покупку неплатежеспособного "Дельта Банка", на базе которого планируют создать госбанк. Эксперты напоминают, что до сих пор практика создания госбанка из проблемного учреждения успеха не имела.
    Результаты торгов. Архивное фото
    Обвал фондовых рынков в Китае ударит по Украине
    11:21 26.08.2015
    1710
    В понедельник в Китае произошел обвал рынка ценных бумаг, что вызвало цепную реакцию на мировых фондовых рынках. Подробнее о причинах и возможных последствиях такого падения финансовый аналитик Григорий Перерва.
    Кошелек
    Каждый десятый кредит в Украине с рентабельностью в 1000% - Перерва
    18:40 18.08.2015
    952Экономический кризис
    По сообщениям Нацкомфинуслуг, ставки по потребительским кредитам могут достигать 1200%. О том, каким образом население попадает в капкан кредитных учреждений, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал финансовый аналитик Григорий Перерва.
    Кошелек
    В кризис люди продолжают избавляться от гривны — эксперт
    11:45 13.08.2015
    617Экономический кризис
    В банках сократился депозитный портфель в национальной валюте. По мнению экспертов, это связано как с сезонными факторами, так и с общим снижением уровня жизни населения.
    Доллары США и евро
    Банки отказываются от кредитов и зарабатывают на скачках валюты - эксперт
    12:58 11.08.2015
    545Экономический кризис
    Украинские банки перестали выдавать кредиты. А во второй половине года намерены еще сократить кредитные портфели и ужесточить требования к заемщикам.
    Доллары и гривны
    Банкам удобнее играть на валютном рынке, чем кредитовать экономику - эксперт
    09:21 02.08.2015
    1963Украина, экономика, катастрофа
    По словам эксперта, последние десять дней гривна то ослаблялась по отношению к доллару, то начала укрепляться. Происходившее колебание составило больше десяти процентных пунктов. "И понятно, что все постарались на этом заработать", - отметил он.
    Доллары
    Зачем НБУ охладил чрезмерный интерес банков к валюте
    09:10 02.08.2015
    954Украина, экономика, катастрофа
    Национальный банк Украины продолжает проводить жесткую политику по отношению к финучреждениям. Руководство регулятора ужесточило санкции, которые будут применяться к банкам в случае чрезмерной покупки валюты и металлов на межбанковском рынке.
    Национальный банк Украины
    НБУ будет снимать введенные ранее ограничения постепенно - эксперт
    10:16 05.06.2015
    450Украина - шаг до дефолта
    Гривна на межбанке существенно укрепилась. По мнению экспертов, тенденция связана с активной распродажей запасов валюты населением, так как зарплат людям давно уже не хватает на жизнь.
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