Есть снижение поступлений от валютных экспортеров, плюс есть опасения, связанные с результатами местных выборов, на этом фоне всегда присутствует спекулятивная игра, сказал финансовый аналитик Григорий Перерва.
По мнению финансового аналитика Григория Перервы, доллар не будет стоить дороже 25 гривен даже после проведения местных выборов. А реально верхнюю планку будут стараться удерживать максимум на 23-23,5 грн/долл, отметил эксперт в эфире радиостанции Голос Столицы.
Суд отобрал у госбанков монополию на выдачу зарплат бюджетникам. По мнению экспертов, существенных изменений в банковской сфере не произойдет, при этом соответствующая доля рынка вновь перешла к коммерческим банкам.
Государственное ипотечное учреждение подало заявку на покупку неплатежеспособного "Дельта Банка", на базе которого планируют создать госбанк. Эксперты напоминают, что до сих пор практика создания госбанка из проблемного учреждения успеха не имела.
В понедельник в Китае произошел обвал рынка ценных бумаг, что вызвало цепную реакцию на мировых фондовых рынках. Подробнее о причинах и возможных последствиях такого падения финансовый аналитик Григорий Перерва.
По сообщениям Нацкомфинуслуг, ставки по потребительским кредитам могут достигать 1200%. О том, каким образом население попадает в капкан кредитных учреждений, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал финансовый аналитик Григорий Перерва.
По словам эксперта, последние десять дней гривна то ослаблялась по отношению к доллару, то начала укрепляться. Происходившее колебание составило больше десяти процентных пунктов. "И понятно, что все постарались на этом заработать", - отметил он.
Национальный банк Украины продолжает проводить жесткую политику по отношению к финучреждениям. Руководство регулятора ужесточило санкции, которые будут применяться к банкам в случае чрезмерной покупки валюты и металлов на межбанковском рынке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".