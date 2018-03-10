Высший административный суд решением от 20 января 2016 года оставил без изменений решений судов первой и апелляционной инстанции. Таким образом, ВАСУ подтвердил законность признания ВБР неплатежеспособным.
Работники "ВБР" в период 2012-2014 годов незаконно выдали кредиты государственным предприятиям по завышенным процентным ставкам, а полученные доходы легализовали путем размещения средств на депозитных счетах владельца банка.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о введении в банки, один из которых принадлежит сыну экс-президента Александру Януковичу, временной администрации сроком на 3 месяца, до 27 февраля 2015 года.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.