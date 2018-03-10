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    Всеукраинский банк развития

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Александр Янукович. Архивное фото
    Сын Януковича проиграл суд по неплатежеспособности своего банка
    22:23 02.02.2016
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    Высший административный суд решением от 20 января 2016 года оставил без изменений решений судов первой и апелляционной инстанции. Таким образом, ВАСУ подтвердил законность признания ВБР неплатежеспособным.
    Банк
    Начат процесс ликвидации неплатежеспособного банка сына Януковича
    22:21 23.12.2015
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    Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов на ликвидацию "Всеукраинского банка развития" назначен Сергей Михна на два года с 23 декабря 2015 года до 22 декабря 2017 года включительно.
    Доллары США
    МВД арестовало счета в банке сына Януковича на $113 млн
    20:30 31.10.2015
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    Работники "ВБР" в период 2012-2014 годов незаконно выдали кредиты государственным предприятиям по завышенным процентным ставкам, а полученные доходы легализовали путем размещения средств на депозитных счетах владельца банка.
    Александр Янукович. Архивное фото
    В Донецке ограбили банк сына Януковича на 12 млн долларов
    15:50 05.06.2015
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    В ПАО "Всеукраинский банк развития" заявили, что грабителям удалось разрушить одну из стен хранилища и завладеть денежными средствами банка в размере более 46,5 млн грн и 9,9 млн долларов США.
    Александр Янукович. Архивное фото
    МВД ищет чиновников, которых заставили перевести зарплату в банк Януковича
    17:06 23.12.2014
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    Министерство внутренних дел просит чиновников дать показания о принудительном переводе зарплатных проектов во "Всеукраинский банк развития" Александра Януковича.
    Национальный банк Украины
    НБУ признал неплатежеспособными еще три банка
    17:18 28.11.2014
    681Кризис в экономике Украины
    Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о введении в банки, один из которых принадлежит сыну экс-президента Александру Януковичу, временной администрации сроком на 3 месяца, до 27 февраля 2015 года.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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