ГПУ: чиновницу Фонда гарантирования вкладов арестовали с залогом в 130 млн грн

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн за взятку в 5 млн долл, сообщается на официальной странице Генпрокуратуры в Facebook.

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"По ходатайству Генеральной прокуратуры Печерским районным судом г. Киева одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц избрана мера пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн", — говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали по подозрению во взятке в 5 миллионов долларов представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Такую сумму денег представитель фонда затребовала за невмешательство в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам. По данным Луценко, задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.