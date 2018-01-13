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    Одесский депутат БПП отверг обвинения в даче взятки в полмиллиона долларов

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (168)

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    Олег Бабенко заявил, что информация от НАБУ - "мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований". Депутат требует предъявить доказательства его вины.
    Депутат Одесского областного совета от БПП Олег Бабенко
    Фото со страницы Facebook Олега Бабенко

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости украина. Депутат Одесского областного совета Олег Бабенко опроверг информацию, что его подозревают в попытке дать 500 тысяч долларов взятки детективу Национального антикоррупционного бюро.

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    Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что правоохранители подозревают депутата Одесского облсовета в предложении 500 тысяч долларов взятки детективу бюро в обмен на снятие ареста со счетов в рамках дела о завладении бюджетными средствами Одессы. Имя и фамилию депутата НАБУ не называла. По данным ряда СМИ, подозреваемым стал депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Бабенко.

    "Информация, которая появилась в некоторых СМИ с подачи НАБУ о том, что я якобы причастен к предложению взятки 500 тысяч долларов за решение каких-то вопросов, связанных с "Краяном", является выдумкой, провокацией. Это ни что иное как мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований. Я категорически отвергаю все обвинения в мой адрес и требую от НАБУ, если у них есть честь и совесть, либо обнародовать любые доказательства против меня, аудио, видео — что угодно, либо извиниться", — написал Бабенко на своей странице в Facebook.

    По его словам, информация, что ему предъявили подозрение, также не соответствует действительности. "В ближайшее время я вернусь в Киев и сам приду в НАБУ и хочу получить от них вразумительные пояснения относительно распространенной лжи. Если у них будут ко мне вопросы, я отвечу на каждый из них", — добавил депутат.

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