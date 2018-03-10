Со времен Революции достоинства борьба коррупцией в правительстве Украины не прекращается, но в последнее время она немного буксует, пишут мировые СМИ. Поможет ли Киеву новый подход к искоренению коррупции: модель "сэндвич"?
Лоуэри был задержан в одной из закусочных год назад, во время первых протестов после убийства полицейским 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. На днях, то есть спустя почти год после задержания, ему пришла повестка в суд.
Журналист влиятельного издания "The Washington Post" размышляет о причинах кризисной ситуации в Украине. Многое определяет вмешательство или невмешательство западных политиков во внутренние дела Украины.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.