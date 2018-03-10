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    The Washington Post

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Митинг Свободы и УКРОПа под Радой 8 декабря 2015
    The Washington Post: как политики и олигархи грабят Украину
    10:54 15.01.2018
    1277
    Со времен Революции достоинства борьба коррупцией в правительстве Украины не прекращается, но в последнее время она немного буксует, пишут мировые СМИ. Поможет ли Киеву новый подход к искоренению коррупции: модель "сэндвич"?
    Флаг Украины
    The Washington Post: украинцы недовольны итогами революции
    12:27 28.11.2017
    995Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Спустя четыре года после Майдана жизни многих украинцев по-настоящему изменились, однако борцы с коррупцией и оппозиционные политики не испытывают удовлетворения, пишут мировые СМИ.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп резко отреагировал на "фейковые новости" о нем в Washington Post
    07:04 25.07.2017
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    Глава американского государства отметил, что Washington Post сфабриковала факты об окончании крупных, опасных, расточительных выплат им сирийским повстанцам.
    Протесты в Фегюсоне. Архивное фото
    В США освещавшего протесты в Фергюсоне журналиста вызывают в суд
    06:36 11.08.2015
    76Беспорядки в Фергюсоне
    Лоуэри был задержан в одной из закусочных год назад, во время первых протестов после убийства полицейским 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. На днях, то есть спустя почти год после задержания, ему пришла повестка в суд.
    Центральный офис газеты Washington Post
    Журналист Washington Post предстанет перед судом в Иране
    22:37 14.01.2015
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    В Иране предъявлены обвинения жуналисту Washington Post, который имеет двойное гражданство - Ирана и США. Работник СМИ был задержан летом минувшего года с двумя внештатными фотокоррами.
    Владимир Путин, Маттео Ренци, Ангела Меркель и Петр Порошенко во время встречи в Милане, 17 октября 2014 года
    Цена вмешательства Запада в украинский кризис - Крым и кровь людей на Донбассе
    14:28 27.11.2014
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    Журналист влиятельного издания "The Washington Post" размышляет о причинах кризисной ситуации в Украине. Многое определяет вмешательство или невмешательство западных политиков во внутренние дела Украины.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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