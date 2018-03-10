Спустя несколько лет после Революции достоинства в Украине серьезных результатов пресловутых реформ общество так и не увидело, пишут мировые СМИ. Более того - нынешнее правительство обвиняют в том, что оно оказалось не лучше своих предшественников.
Все эти "революционные" годы украинцев просто обманывали: вешали перед их носами разные морковки, водили длинными пустынными дорогами и рассказывали сказки о "земле обетованной", считает Василий Волга.
Суд над Саакашвили закончился так, как и следовало ожидать - ничем. Следственный судья Лариса Цокол оставила без удовлетворения ходатайство прокурора, отказав обвинению в полном объеме. Михо может продолжать дело революции.
Годовщина Майдана — время подводить итоги, как изменилась наша жизнь за эти годы. Пока выводы весьма печальные: большинство требований Майдана не выполнены, а вместо "покращення" украинцы столкнулись с войной, девальвацией гривны, шокирующим ростом цен и тарифов.
Кабмин задумал ж/д "революцию": новые вагоны, туалеты, кондиционеры, постель, полноценные обеды и многое другое. Планы грандиозные, но насколько они осуществимы? Эксперты бьют тревогу: ситуация на "Укрзализныце" – плачевная, а коррупция – шокирует.
По иронии, растиражированный образ команданте Че как "революционера на все времена и случаи жизни" попал в самую точку хода мысли самого Че Гевары. Для него революция, протест, обновление – это не органика.
С приближением третьей годовщины кровавых событий на Майдане многие активные участники "Революции достоинства" начинают осознавать, до чего они довели страну. Однако своей вины и ответственности прозревшие упорно не признают.
Общественный строй (олигархический капитализм, олигополия) в результате украинских "революций" не изменился, но теперь олигархи и приватизированная ими власть под предлогом "войны с Россией" вычищают остатки социальных гарантий.
Ряд высказываний лидера кубинской революции будет актуальным еще долго, например, "ни одну из современных мировых проблем нельзя решить силой, нет глобальной мощи, технологической мощи, военной мощи, которая могла бы гарантировать полную безопасность".
Со смешанными чувствами встретила День Достоинства и Свободы Украина. Перемены в стране идут совсем не так быстро, как жаждал Евромайдан. Диссонансом торжествам звучал вопрос: "За что же тогда погибла "Небесная сотня"?".
Известный композитор, народный артист Украины Владимир Быстряков убежден – после Революции достоинства к власти пришли политики, изначально настроенные на развал страны. А украинский народ при этом оказался в роли кукол театра Карабаса Барабаса.
Как отметил президент Украины Петр Порошенко, в ноябре 2013 революция только началась. Об окончании можно будет говорить только тогда, когда мы выполним программу европейских изменений, которую поставили на повестку дня миллионы людей, которые вышли на Майдан.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".