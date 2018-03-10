наверх
10.03.201807:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    революция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Революция достоинства
    Революция Достоинства, спустя годы
    11:29 09.02.2018
    2170
    Близится очередная годовщина победы Революции Достоинства. Или его утраты. Во всех смыслах. Но прежде всего - достоинства суверенитета.
    Революция достоинства
    Al Jazeera: была ли украинская Революция полезной?
    17:35 12.01.2018
    2565
    Спустя несколько лет после Революции достоинства в Украине серьезных результатов пресловутых реформ общество так и не увидело, пишут мировые СМИ. Более того - нынешнее правительство обвиняют в том, что оно оказалось не лучше своих предшественников.
    Василий Волга
    Василий Волга: когда трезветь начнем, граждане?
    15:13 27.12.2017
    1381Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Все эти "революционные" годы украинцев просто обманывали: вешали перед их носами разные морковки, водили длинными пустынными дорогами и рассказывали сказки о "земле обетованной", считает Василий Волга.
    Михаил Саакашвили после решения суда
    Украина между Революцией и Майданом
    17:20 12.12.2017
    3049Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Суд над Саакашвили закончился так, как и следовало ожидать - ничем. Следственный судья Лариса Цокол оставила без удовлетворения ходатайство прокурора, отказав обвинению в полном объеме. Михо может продолжать дело революции.
    Флаг Украины
    The Washington Post: украинцы недовольны итогами революции
    12:27 28.11.2017
    995Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Спустя четыре года после Майдана жизни многих украинцев по-настоящему изменились, однако борцы с коррупцией и оппозиционные политики не испытывают удовлетворения, пишут мировые СМИ.
    Годовщина революции: Майдан проиграл новой власти — Бортник. Видео
    Майдан 2014 года проиграл новой власти — эксперт 
    02:34 27.11.2017
    441Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что Майдан не выиграл, а проиграл в 2014 году в Киеве.
    Деньги
    Элементарная математика. Как изменилась наша жизнь после Майдана
    11:45 24.11.2017
    3011Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Годовщина Майдана — время подводить итоги, как изменилась наша жизнь за эти годы. Пока выводы весьма печальные: большинство требований Майдана не выполнены, а вместо "покращення" украинцы столкнулись с войной, девальвацией гривны, шокирующим ростом цен и тарифов.
    Пассажирские поезда. Архивное фото
    Революция на железной дороге: новые маршруты, вагоны и туалеты
    16:37 07.11.2017
    1398Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Кабмин задумал ж/д "революцию": новые вагоны, туалеты, кондиционеры, постель, полноценные обеды и многое другое. Планы грандиозные, но насколько они осуществимы? Эксперты бьют тревогу: ситуация на "Укрзализныце" – плачевная, а коррупция – шокирует.
    Люди
    Тренд дня: "чем малограмотнее народ, тем кровавее революция"
    13:55 07.11.2017
    1566
    Политические эксперты и аналитики 7 ноября обсудили последствия Октябрьской революции 1917 года, после которой к власти пришли большевики.
    Ситуация под Верховной Радой. Архивное фото
    Переворот как смена власти: посеявший ветер, пожнет коллапс
    09:15 05.11.2017
    5695Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Самой интригующей темой нынешней осени для всяческих политологов, экспертов, конспирологов и иже с ними является гадание, совершится ли на Украине очередной государственный переворот.
    Эрнесто Че Гевара
    Вечный революционер, товарищ Че
    14:54 19.10.2017
    347
    По иронии, растиражированный образ команданте Че как "революционера на все времена и случаи жизни" попал в самую точку хода мысли самого Че Гевары. Для него революция, протест, обновление – это не органика.
    Митинг по случаю годовщины УПА. Архивное фото
    Перерастут ли акции и протесты 14-17 октября в новый Майдан? Опрос экспертов
    19:05 12.10.2017
    4389Массовые акции в день УПА
    День создания УПА и митинги сторонников Михаила Саакашвили могут стать точкой отсчета новых массовых протестов. Но готово ли украинское общество к очередным социальным потрясениям?
    Хосни Мубарак. Архивное фото
    Никогда не говори "никогда". Хосни Мубарака полностью реабилитируют
    09:35 05.03.2017
    391
    Мубарак и бывший глава МВД страны Хабиб аль-Адли 2 июня 2012 года были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению.
    Годовщина расстрела Майдана: чествование погибших и требования к власти
    Годовщина: прозревшие, но не осознавшие. Парад камингаутов в Украине
    19:39 19.02.2017
    4430Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    С приближением третьей годовщины кровавых событий на Майдане многие активные участники "Революции достоинства" начинают осознавать, до чего они довели страну. Однако своей вины и ответственности прозревшие упорно не признают.
    Флаг Украины
    Украина: будет (ли) революция в 2017 году
    17:40 08.01.2017
    12603Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Общественный строй (олигархический капитализм, олигополия) в результате украинских "революций" не изменился, но теперь олигархи и приватизированная ими власть под предлогом "войны с Россией" вычищают остатки социальных гарантий.
    Фидель Кастро в СССР. Архивное фото
    Фидель ушел, весь мир скорбит
    07:43 27.11.2016
    391Захоронение праха Фиделя Кастро
    Кубинцы смогут отдать дань уважения скончавшемуся лидеру кубинской революции Фиделю Кастро у мемориала Хосе Марти в Гаване 28 и 29 ноября.
    Фидель Кастро в СССР
    День рождения команданте: десять самых ярких цитат Фиделя Кастро
    23:40 13.08.2016
    640Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Ряд высказываний лидера кубинской революции будет актуальным еще долго, например, "ни одну из современных мировых проблем нельзя решить силой, нет глобальной мощи, технологической мощи, военной мощи, которая могла бы гарантировать полную безопасность".
    Годовщина Евромайдана: в центре Киева почтили погибших
    День Достоинства: праздник разочарования майдановцев
    15:56 22.11.2015
    3384Украина - буревестник революций. Годовщины
    Со смешанными чувствами встретила День Достоинства и Свободы Украина. Перемены в стране идут совсем не так быстро, как жаждал Евромайдан. Диссонансом торжествам звучал вопрос: "За что же тогда погибла "Небесная сотня"?".
    Владимир Быстряков
    Быстряков: "Революция достоинства? Мужского или женского?"
    19:52 21.11.2015
    5220Украина - буревестник революций. Годовщины
    Известный композитор, народный артист Украины Владимир Быстряков убежден – после Революции достоинства к власти пришли политики, изначально настроенные на развал страны. А украинский народ при этом оказался в роли кукол театра Карабаса Барабаса.
    Обращение Порошенко по случаю годовщины Дня Достоинства и Свободы
    Обращение Порошенко по случаю годовщины Дня Достоинства и Свободы 
    16:52 21.11.2015
    733Украина - буревестник революций. Годовщины
    Как отметил президент Украины Петр Порошенко, в ноябре 2013 революция только началась. Об окончании можно будет говорить только тогда, когда мы выполним программу европейских изменений, которую поставили на повестку дня миллионы людей, которые вышли на Майдан.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Революция достоинства
    Революция Достоинства, спустя годы
    11:29 09.02.2018
    2170
    Близится очередная годовщина победы Революции Достоинства. Или его утраты. Во всех смыслах. Но прежде всего - достоинства суверенитета.
    Все теги

    Персоны