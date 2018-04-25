Тренд дня: "Улучшения после майданов... вы еще живы?"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

"Бархатная революция" в Ереване завершилась победой: по крайней мере, главное и практически единственное требование протестующих выполнено, глава правительства Серж Саргсян подал в отставку. Президент Армении Армен Саркисян принял в понедельник и отставку всего правительства.

По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, ситуация в Армении достаточно шаблонная и трафаретная.

"По все тем же, давно избитым технологиям описанным в книге Джина Шарпа. Бывший Премьер-министр Серж Саргсян (по совместительству президент Федерации шахмат Армении) был условно "пророссийским". На самом деле, скорее "многовекторным", примерно как экс-президенты Украины Л. Кучма и В. Янукович", — отметил Спиридонов на своей странице в Facebook.

Эксперт считает, что условной "демократической общественности" это не особо нравилось и был организован Майдан.

"У оппозиции есть свой основной кандидат — бывший журналист Никол Пашинян и некоторые другие. После ухода Саргсяна политическая ситуация в Армении может и не измениться принципиально, поскольку к власти, с большой вероятностью, придёт представитель той же Республиканской партии. По факту, "цветная революция" пока не победила и борьба будет продолжаться", — спрогнозировал политэксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрийтакже уверен, что утверждать победу "майдана" в Армении нельзя.

"Фактически, протестующим дали возможность сохранить лицо с одной стороны и не дали поводов для эскалации ситуации — с другой. Саргсян уходит, но его партия остаётся самой влиятельной политсилой в стране. Даже если (что не факт) страну ожидают перевыборы, то у партии Саргсяна (Республиканская партия Армении) почти наверняка сохранится большинство, т.е. и контроль над страной. Майданный "Исход" может и изменит позиции количественно, но, скорее всего, останется третьей политсилой в стране", — прокомментировал Ткачев.

По его прогнозу, позиции второй наверняка сохранит партия Гагика Царукяна (награждён орденом "Дмитрия Донского 1-ой степени" за заслуги в деле укрепления дружбы российского и армянского народов).

Скриншот с сайта Facebook

"Т.е. даже если вообще будут перевыборы, формальных оснований для которых нет, то расклады в Армении особых изменений не претерпят. Фактически, западным предложили почётную капитуляцию, и не более того. Но проблема в том, что западные действуют в другой политической логике. Их игра — игра в долгую. Плюс пара процентов голосов здесь. Ещё пара — там. И лет через 5, 10, 15 — будет результат. Какой — можно посмотреть по Украине. С поправкой, конечно, на актуальный конфликт в Нагорном Карабахе. Если, конечно, в той ситуации, о которой мы говорили в начале кризиса, ничего принципиально не изменится", — подытожил журналист.

Скриншот с сайта Facebook

Журналист Вячеслав Чечило напомнил, что различные "майданы" улучшают жизнь в стране только для тех, кто сможет до таких изменений дожить.

"Я, кстати, очень позитивно отношусь ко всяким революциям и даже майданам. Они — двигатель прогресса и обязательно приводят к улучшению жизни в стране. Примерно через 2 поколения. Для тех, кто доживет. Именно по последним двум причинам я предпочитаю наблюдать за ними со стороны", — выразил мнение Чечило.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук обратил внимание на другие международные события, в частности на итоги переговоров президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.

"Трамп добился от Макрона согласие Франции на пересмотр "ядерной сделки" с Ираном на условиях США. Причем именно Макрон на пресс-конференции озвучил требования Трампа по обновленной сделке: ввести продолжительный запрет на любые ядерные разработки Ирана и свернуть их программу по баллистическим ракетам", — напомнил Корнейчук.

По его мнению, Трамп таким образом вербует европейский союзников для нового соглашения.

"В то время как Путин, в рамках "Большой сделки", гарантирует поддержку компромиссного соглашения со стороны России, Китая и самого Ирана. Трамп заявил о необходимости странам Ближнего Востока ввести свои военные контингенты в Сирию. Это одна из инициатив Трампа-Путина, предусмотренная "сирийским вопросом" "Большой сделки". По сути — в Сирии намерены разместить арабских миротворцев на линии разграничения по сценарию, похожему на украинский на Донбассе. Миротворцы в Сирии (из лояльных США и России стран) гарантируют, что там не возобновятся военные действия и начнется политический процесс", — считает Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

Он уточнил, что задача Макрона — лоббировать вопрос арабских миротворцев на Западе. Корнейчук подчеркнул, что Трамп и Макрон сознательно ничего не упоминали об Украине.

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"А значит — достигли договоренность о поддержке Макроном "плана Расмуссена" (плана Трампа-Путина) о вводе миротворцев на Донбасс. Трамп и Макрон посадили дуб. А на пресс-конференции Трамп на телекамеры еще и струсил с пиджака французского президента перхоть, что должно было показать его особое расположение к Франции", — считает аналитик.

Скриншот с сайта Facebook

Наряду с этим блоггер Максим Бужанский прокомментировал идею набора в Национальную полицию патрульных для Крыма.

"Кроме патрульной полиции Крыма, было бы неплохо одновременно создать парламент и кабмин Крыма, всех туда избрать и назначить, и выплачивать им зарплату. Да, будет немного странно смотреться, ну и что? Чем ближе конец полномочий, тем ярче феерические идеи. Некогда об успехах поговорить", — иронизирует блогер.