Переговоры между оппозицией и властями Армении сорваны

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном отменены, сообщил Sputnik Армения пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян.

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"Переговоры между Николом Пашиняном и временно исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном отменены", — сообщил Авинян.

Когда они состоятся, пока неизвестно, добавил он.

В интервью агентству tert.am Авинян рассказал, что оппозиция настаивает на том, что переговоры могут идти только вокруг тех пунктов, которые были заявлены заранее, а именно мирной передачи власти и внеочередных парламентских выборов, а также что Республиканская партия "не может быть первым лицом временного правительства". Республиканцы возражают против такой постановки вопроса, сообщил Авинян.

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.