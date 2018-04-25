наверх
25.04.201806:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Госдеп США прокомментировал "исторический момент для народа Армении"

    Тема:

    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (126)

    (обновлено: )22626
    В Госдепе заявили что США ждут с нетерпением начала "тесной работы с новым правительством во многих областях, представляющий взаимный интерес".
    Масштабные протесты в Ереване
    Vano Shlamov / AFP

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу для обеспечения мирного перехода власти, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Протесты в Армении расползаются по стране

    "Предстоящие дни являются историческим моментом для народа Армении и их избранных лидеров, поскольку они начинают процесс формирования нового правительства. Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона", — говорится в заявлении Науэрт.

    Читайте также — Спиридонов по Армении: методички "цветных революций" поистрепались…

    Она отметила, что США ждут с нетерпением начала "тесной работы с новым правительством во многих областях, представляющий взаимный интерес".

    Напомним, акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

    Смотрите также: На видео попал момент, как армянские военные бегут к протестующим

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
      Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
      Убийство бизнесмена в Херсоне. Видео
      Криминальные войны в Украине
      Масштабные протесты в Ереване
      Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
      Александр Онищенко. Архивное фото
      Онищенко: новая партия компромата