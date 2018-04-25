Госдеп США прокомментировал "исторический момент для народа Армении"

Vano Shlamov / AFP

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу для обеспечения мирного перехода власти, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Предстоящие дни являются историческим моментом для народа Армении и их избранных лидеров, поскольку они начинают процесс формирования нового правительства. Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона", — говорится в заявлении Науэрт.

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Она отметила, что США ждут с нетерпением начала "тесной работы с новым правительством во многих областях, представляющий взаимный интерес".

Напомним, акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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