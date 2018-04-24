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    Лидер оппозиции Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении

    Тема:

    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (123)

    (обновлено: )12703
    Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что если народ возложит на него такую ответственность, то он готов стать премьером.
    Лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении, если народ "возложит на него ответственность".

    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS Vahram Baghdasaryan/Photolure
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    "Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдёт", — заявил он на брифинге в Ереване.

    По словам оппозиционера, его поддерживают 90% избирателей.

    Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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