Лидер оппозиции Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении, если народ "возложит на него ответственность".

"Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдёт", — заявил он на брифинге в Ереване.

По словам оппозиционера, его поддерживают 90% избирателей.

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.