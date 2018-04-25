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    В Армении предложили провести внеочередные парламентские выборы

    Тема:

    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (127)

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    Карен Карапетян предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы. Он добавил, что не знает такой страны, где кандидата от народа выбирают на площади.
    Масштабные протесты в Ереване
    Vano Shlamov / AFP

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы.

    "Мы предлагаем, давайте проведем внеочередные выборы, и если народ выберет его (лидера акции протеста Никола Пашиняна — Ред.), он и пойдет… Кандидат от народа избирается на выборах", — заявил он в среду журналистам.

    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS Vahram Baghdasaryan/Photolure
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    По его словам, он не знает такой страны, где кандидата от народа выбирают на площади. "Там (на площади — Ред.) есть недовольные граждане, но как определить: они хотят Пашиняна или нет? Каков критерий?" — отметил Карапетян.

    Ранее Пашинян заявлял, что после отставки премьера Сержа Саргсяна главой правительства должен быть избран "кандидат от народа", которого выберут демонстранты на площади, а затем должно быть сформировано временное правительство и назначены внеочередные выборы.

    Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняла Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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