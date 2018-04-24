Спиридонов по Армении: методички "цветных революций" поистрепались...

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

"Бархатная революция" в Ереване завершилась (если только завершилась) победой: по крайней мере, главное и практически единственное требование протестующих выполнено, глава правительства Серж Саргсян подал в отставку. Президент Армении Армен Саркисян принял в понедельник и отставку всего правительства.

Однако на самом деле о победе организаторов "революции" говорить рано, ведь после ухода премьера расстановка сил в стране остается прежней, считает политический эксперт Николай Спиридонов.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости Украина.

Акции против избрания возглавляющего Армению с 2008 года Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.

Это обострило ситуацию. Власти пытались предпринимать жесткие меры, были осуществлены задержания демонстрантов (в том числе задерживали и лидеров оппозиции).

Однако после 10 дней протестов Саргсян подал в отставку с поста главы правительства, пояснив: в сложившейся ситуации есть несколько решений, ни на одно из которых он не пойдет, потому — оставляет должность руководителя страны.

Таким образом, "бархатная революция" в Ереване прошла внешне победоносно, хотя о ее реальных последствиях говорить рано: возможно, они окажутся совсем не такими, какими их представляют сами "революционеры". Такое предположение можно сделать с учетом опыта других "цветных революций", организаторы которых неукоснительно следовали рецептам, изложенным в знаменитой книге Джина Шарпа "От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения".

Проходили эти революции, что говорится, в разной цветовой гамме. Можно вспомнить "революцию роз" в Грузии в 2003-м, «оранжевую революцию» в Украине в 2004-м, "тюльпановую революцию" в Киргизии в 2005-м и т. д., вплоть до второго Майдана в Киеве в 2013-2014. Кстати, и в Армении в 2008 году уже была попытка "цветной" революции, закончившаяся неудачей.

Можно ли говорить о том, что в Армении мы сейчас наблюдаем очередную "цветную революцию", прослеживаются ли "родовые" черты?

— Родовые черты прослеживаются. Я в принципе скептически отношусь в вероятности спонтанных многотысячных выступлений народа. Опыт истории показывает, что любое массовое выступление кто-то должен организовывать, кто-то должен спонсировать, кто-то должен идеологически обеспечивать. В любом случае, нужно достаточно мощное финансирование, нужна организация.

Что произошло в Армении? Бывший президент Серж Саргсян стал премьер-министром — после того как он был 10 лет на президентском посту, была изменена конституция, премьер теперь имеет больше полномочий. Парламент избрал его премьером (что и стало поводом к протестам оппозиции — Ред.).

Какова роль Запада?

— Надо отметить, что Саргсян считается пророссийским политиком, но, я думаю, это преувеличение. Сейчас такая ситуация, что «пророссийским» называют политика, который не является открыто и воинственно антироссийским, если он пытается быть сбалансированным.

Примерно так же было с Виктором Януковичем, которого называли пророссийским, обвиняли в том, что он "сдает" Украину России. На самом деле, он был таким же пророссийским, как и проевропейским, потому что балансировал.

Такая же ситуация с Саргсяном, он искал баланса. И есть несколько кандидатов условно демократических, главным из них является бывший журналист Никол Пашинян. Эти кандидаты утверждены Западом. Предполагается, что если бы кто-то из них стал президентом или премьер-министром, при новой системе, то баланс сил в стране изменился бы больше в сторону Запада.

Но для этого необходимо было предпринять соответствующие действия?

— Были организованы — видимо, по обычным методичкам цветных революций, достаточно трафаретно — акции протеста. Кстати, как для маленькой Армении, довольно мощные — конечно, они не сравнятся по массовости с киевским Майданом, но вся Армения по населению меньше Киева.

В связи с этими протестами Серж Саргсян объявил о своем уходе в отставку.

Karo Sahakyan/PAN Photo via AP Масштабные протесты в Ереване

"Цветная революция" победила?

— Некоторые наши комментаторы поспешили заявить, что да — демократия в Армении одержала победу, "супостат" ушел. Но пока ситуация не столь однозначна. Республиканская партия, которые возглавляет президент, а затем премьер, остается наиболее представленной в парламенте. Велика вероятность, что если не будут объявлены новые выборы, то в итоге будет избран премьером представитель этой партии — примерно с такими же позициями, какие были у Саргсяна. То есть, он не будет откровенно прозападным, будет балансировать.

Его прозападная общественность будет при этом называть пророссийским, а действительно пророссийски настроенные армяне будут им недовольны. Точно так же, как в Украине условно настроенные пророссийски граждане были недовольны Януковичем, потому что он русскому языку не давал статуса государственного, не предпринимал тех действий, каких от него ожидали. Соответственно, им не были довольно как прозападные, так и пророссийские украинцы. Примерно такая же ситуация может быть и с новым премьер-министром Армении.

Как могут теперь развиваться события?

— По слухам, определенные шансы стать премьером есть у политика, связанного с российским «Газпромом», тогда позиция страны может быть более определенной, чем при Саргсяне. Но пока это на уровне слухов, должность вакантна. Есть два варианта: либо действующий парламент изберет нового премьера, и, по всей видимости, этот премьер будет проводить ту же политику, какую проводил Саргсян. То есть, одержав номинальную победу, условно демократические силы ничего не добьются.

Другой вариант: если они добьются проведения внеочередных выборов, то… соотношение сил может остаться тем же. Но ситуация будет менее определенной, возможны неожиданности. Есть вероятность, что соотношение сил может измениться, но — не очень большая. Действующая правящая партия, скорее всего, останется наиболее представленной в парламенте, и ее ставленник не должен очень сильно отличаться от премьера, который ушел…

Что можно сказать о требованиях протестующих?

— Оппозиция обвиняла Саргсяна в том, что он слишком долго при власти. Но против него выступали еще в 2008 году, когда он только стал президентом. И тогда были достаточно бурные события, десять погибших… Потом были протесты, поводом к которым стало подорожание электроэнергии — хотя, скорее всего, реальная причина была другая. Интересно, что электроэнергия в Армении тогда подорожала не очень сильно, примерно на 25%. А у нас в Украине во много раз выросли цены, а массовых протестов что-то не видно.

Вообще, у демонстрантов Армении никаких внятных требований не было, кроме отставки премьера. Вот он ушел в отставку, и не совсем понятно, чего они будут требовать дальше.

Возможно, Саргсян проявил мудрость, оставив пост в таких условиях. Ведь если было практически единственное требование — убрать премьера, то может получится так, что пар ушел в гудок. Скорее всего, премьерский пост займет примерно такая же фигура, и возникнет вопрос: а чего, собственно, добивались? Явно прозападного руководителя государства, если исходить из политического расклада, поставить пока явно не получается.

Karo Sahakyan/PAN Photo via AP Масштабные протесты в Ереване

И это значит, что "цветная революция" — если это она — в Армении еще не завершена?

— Да, придется опять мутить воду и взбалтывать. Пока явного результата нет, события впереди. Я практически уверен в том, что это "цветная революция", потому что такой уровень организации сам по себе просто не появляется.

Акции протеста всегда нужно "подогревать", финансировать. Вполне очевидно, что в Армении это делалось. Только цели были не совсем четко сформулированы: они целились конкретно в премьер-министра, а провластная партия осталась та же, что и была.

Возможно, Саргсян счел, что правильно уйти сейчас — таким образом он получит возможность провести рокировку, поставив человека достаточно лояльного. Он не хотел, по всей видимости, доводить дело до каких-то столкновений. А может быть, он просто устал. И даже если власть изменится принципиально, нет особых оснований преследовать его — разве что за события 2008 года могут что-то предъявить.

В любом случае, своим уходом с поста он обеспечил себе поле для маневра. Пока нельзя сказать, чтоб протестующие достигли каких-то результатов, которые просто вынуждали бы его подать в отставку. Это его политическое решение. Возможно, он или его советники предположили, что в результате акции протеста подзаглохнут, так как не совсем понятно, чего требовать дальше? Разве что досрочных выборов, но если их и проведут, кардинальных изменений не ожидается.

Vano SHLAMOV / AFP Масштабные протесты в Ереване

Значит, можно сказать, что в Армении "цветная революция" проходит в мирном варианте, не так, как на киевском Майдане, где погибли десятки людей?

— Мы точно не можем пока сказать, насколько мирно будут развиваться события в Армении. Серж Саргсян попытался пойти мирным путем, а вот получится ли… Поскольку по факту демонстранты своей цели не достигли, пока не удалось поставить прозападного лидера, то вполне вероятно, что под тем или иным предлогом акции протеста будут продолжены.

Тут речь идет не о Саргсяне, решается геополитический вопрос: но о том, кто будет контролировать руководство Армении? Пока руководство условно сбалансировано, оно вынуждено учитывать и российские интересы, и интересы Запада. И предпринимается попытка сделать его, условно, таким, как в Грузии при Михаиле Саакашвили. То есть, более прозападным. Но пока электоральная ситуация в Армении такова, что сделать это будет достаточно сложно.

Это если действовать путем выборов. Но могут быть и другие варианты?

— Могут быть и другие варианты. Если хорошо раскачать ситуацию, внести много денег, то теоретически возможна и победа цветной революции. Но не будем забывать, что цветные революции — это достаточно старая технология, которую применяли с 70-х годов, очень активно — в 90-е. И методички, созданные по известной книге Шарпа, уже немного поистрепались. Действуя по этой технологии, победить стало сложнее, чем раньше. Потому что любые вменяемые руководители и их технологи хорошо понимают, что происходит и понимают, как нужно этому противодействовать.

Вполне возможно, что победы, которые были одержаны организаторами протестов таким путем несколько лет тому назад, были последними пирровыми победами. А дальше по таким методичкам будет работать все более сложно. Чтобы победить, надо будет придумывать что-то еще…

Поэтому в окончательную победу революции в Армении пока верится слабо, это не представляется самым вероятным сценарием развития событий.