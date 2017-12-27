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    Точка зрения

    Василий Волга: когда трезветь начнем, граждане?

    Тема:

    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (782)

    (обновлено: )404130
    Все эти "революционные" годы украинцев просто обманывали: вешали перед их носами разные морковки, водили длинными пустынными дорогами и рассказывали сказки о "земле обетованной", считает Василий Волга.
    Василий Волга
    Сайт партии "Союз левых сил"

    РИА Новости Украина

    Семенченко об акции на Майдане. Видео
    Видео со страницы Семена Семенченко в Facebook
    "Жрать" тортики и пить кофе на Майдане". Семенченко об акции в Киеве

    Собранный в воскресенье немногочисленный "антимайдан" в поддержку президента Петра Порошенко и против акций экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, посетили сторонники "Нацкорпуса", выступившие как против Порошенко, так и против Саакашвили. Они потребовали отправить одного политика в Грузию, а другого — в Гагаузию. Похоже, что даже до самых дремучих дошло, что их обманули, отметил в связи с этим политик Василий Волга.   

    "Вот уж никогда не думал, что майданная "живопись" сможет вызвать у меня столько позитива!

    "Михо в Грузию! Петю в Гагаузию!".

    Это такой огромный лозунг висит на Майдане. Огромное белое полотнище, на котором огромными черными буквами написано:

    "Михо в Грузию! Петю в Гагаузию!".

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    И вокруг "патриоты". Кто в шароварах, кто в вышиванках, кто с усами, а кто и без. Полиция шныряет то тут, то там и интересуется: "А чего собрались?".

    Акция Кофе на Крещатике
    УНИАН
    "Кофе на Крещатике". Как в центре Киева митинговали против акций Саакашвили

    И "патриоты" отвечают: "Кави прийшли попити, та цукерок Roshen по поїсти", — описал Волга ситуацию на Майдане.

    Полиция не верит, нервничает. Патриоты усмехаются", — описал Волга ситуацию на Майдане в своем блоге.

    И продолжил: "Несчастные они люди. Последняя надежда пала — Саакашвили. Даже до самых дремучих дошло, что все эти "революционные" годы их просто тра..ли. Вешали перед их носами разные морковки, водили длинными пустынными дорогами и рассказывали сказки о "земле обетованной". И тра..ли, и тра..ли, и тра..ли…

    Ни земли. Ни манны небесной. Ни морковки не осталось. Одни усы, да шаровары дырявые, да гусли бандуриста".

    Волга предположил: "Еще немного, братцы, и дурь начнет отрыгиваться. Потом будет промывание желудка. Вода с марганцовкой. Потом трезветь начнем".

    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, в воскресенье 24 декабря около 200 человек  собрались на Майдане Незалежности (площадь Независимости) в центре Киева на акцию "Кофе на Крещатике", заявленную как протест против действий Саакашвили.

    В свою очередь, Саакашвили призвал своих сторонников не реагировать на "провокации" президента Украины Петра Порошенко, который предлагает людям выйти на "антимайдан" на Крещатике под видом приглашения на кофе.

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