Корнейчук: Слышали? Запад отвесил Порошенко оплеуху

РИА Новости Украина

В понедельник, 25 декабря, в Украине впервые официально отметили католическое Рождество. Теперь в стране этот день считается выходным. Несмотря на дождливую погоду, по Украине прошли рождественские гуляния: вертепы, концерты и ярмарки.

Вместе с тем к "официальному" Рождеству 25 декабря украинцы пока относятся по-разному. Кто-то радуется, передавая поздравления и послания мира христианам вокруг. Другие же, посетители елки, иногда не понимают, почему со сцены раздаются молитвы, когда это не 7 января.

А политический аналитик Дмитрий Корнейчук обращает внимание на другую новость, которая также появилась в день католического Рождества.

"Пока "католик" Порошенко отмечал Рождество первый раз из двух обещанных на всю страну, он получили очередную публичную антиевроинтеграционную "оплеуху" от католического Запада. После которой Банковой все сложнее строить свою президентскую кампанию на светлом европейском будущем", – написал аналитик на своей странице в Facebook.

Глава МИД Германии Габриэль в интервью заявил: ближайшие годы Украина и Турция не станут членами ЕС, указывает Корнейчук, а вообще стоит разработать некий формат сотрудничества между ЕС и Украиной-Турцией, который станет альтернативой членству в ЕС.

"Напомню, что такой формат для Украины уже есть. Это "Восточное партнерство". И из него мы получили все возможное — Ассоциацию, ЗСТ и безвиз с ЕС. И все. Теперь Запад начинает придумывать очередную дипломатическую "отговорку", чтобы откровенно "не посылать" Украину. Можно назвать эту инициативу "Восточное партнерство-2150". Или что-то подобное. Но суть ясна — членом ЕС Украине никогда не быть", – сообщил эксперт.

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При этом та же Турция это прекрасно поняла, добавляет он, "и резко изменила свою внешнюю политику с прозападной на пророссийскую".

"Мы, конечно, не Турция. И в России нас никто не ждет. Но поумерить прозападный пыл можно. Хотя Порошенко все равно будет рассказывать своему электорату с Западной и Центральной Украины, что в 2019-м, после его избрания президентом, мы станет членом ЕС. И поверят же. Или нет?" – подытожил риторическим вопросом Корнейчук.