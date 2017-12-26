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    Корнейчук: странное решение Трампа по оружию для Украины

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (99)

    (обновлено: )65451
    Политический аналитик обратил внимание на два штриха, которые подтверждают выполнение условий "Большой сделки" между лидерами США и России.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи. Подготовленная США резолюция была принята в пятницу единогласно.

    Флаги Украины и США
    Twitter Администрации президента Украины
    Сенат и СНБ США рекомендуют Трампу направить Украине летальное оружие

    Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета, сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

    "Два штриха "Большой сделки" 

    1) В пятницу Россия проголосовала в Совбезе ООН за антикорейские санкции, предложенные Трампом. Поддержав его имидж успешного борца с КНДР дипломатическими методами.

    2) В пятницу же Госдеп заявил, что принял решение предоставить Украине оружие исключительно оборонительного характера. Тем самым, первый раз четко публично пояснив факт, записанный в бюджете Пентагона. И прекратив спекуляции американской прессы и украинских политиков о летальном оружии. При этом Трамп для своих критиков показал, что формально поддерживает Украину", — написал политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

    По мнению политтехнолога, "одновременно такое заявление — это дружеский жест для Путина, который может пояснять обществу: раз Трамп не дает летальное оружие на Донбасс — то с ним можно договариваться".

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука о предоставлении США вооружения Украине

     

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