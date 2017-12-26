Корнейчук: странное решение Трампа по оружию для Украины

РИА Новости Украина

Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи. Подготовленная США резолюция была принята в пятницу единогласно.

Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета, сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Два штриха "Большой сделки"

1) В пятницу Россия проголосовала в Совбезе ООН за антикорейские санкции, предложенные Трампом. Поддержав его имидж успешного борца с КНДР дипломатическими методами.

2) В пятницу же Госдеп заявил, что принял решение предоставить Украине оружие исключительно оборонительного характера. Тем самым, первый раз четко публично пояснив факт, записанный в бюджете Пентагона. И прекратив спекуляции американской прессы и украинских политиков о летальном оружии. При этом Трамп для своих критиков показал, что формально поддерживает Украину", — написал политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

По мнению политтехнолога, "одновременно такое заявление — это дружеский жест для Путина, который может пояснять обществу: раз Трамп не дает летальное оружие на Донбасс — то с ним можно договариваться".