Корнейчук: Порошенко смахивает на человека из "клуба лузеров"

РИА Новости Украина

В воскресенье, 17 декабря, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Португалию.

По данным пресс-службы президента, визит продлится 17-18 декабря. Запланированы встречи с руководством страны, ожидается подписание ряда двусторонних документов. Порошенко также намерен встретиться с представителями украинской общины в Португалии.

Во время встречи Порошенко выразил надежду, что сотрудничество с Португалией будет способствовать миротворческой миссии ООН на неподконтрольных территориях.

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Комментируя визит президента Петра Порошенко в Португалию, политэксперт Дмитрий Корнейчук отмечает, что гарант ездит в те страны, с которыми не успел еще испортить отношения. Да вот только они ничего не решают в ЕС.

"Стыдно наблюдать за тем, как на Банковой оправдывают для народа совершенно ненужные заграничные поездки Порошенко за счет наших налогов.Последний пример — визит в Португалию", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

И это при том, что Португалия не член Совбеза ООН и не принимает никаких решений, подчеркивает политэксперт.

"АП дает новость: Порошенко обсудил с президентом Португалии ввод миротворцев на Донбасс. Причем тут Португалия? Она не член Совбеза ООН и не принимает никаких решений. Или: Португалия поддерживает вступление Украины в НАТО. И что? Португалия — это не ключевой финансист НАТО, принимающий какие-либо стратегические решения", — добавляет Корнейчук.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука о Порошенко

"В целом, Порошенко совершает визиты в те страны, где еще не успел испортить со всеми отношения. В Прибалтику, в Португалию. Да вот только они ничего не решают в ЕС. Или это такие кочевые заседания "клуба лузеров" под председательством его почетного президента Порошенко?" — резюмирует Корнейчук.

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