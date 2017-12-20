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    Корнейчук: Порошенко смахивает на человека из "клуба лузеров"

    (обновлено: )819180
    Комментируя визит президента Петра Порошенко в Португалию, политэксперт Дмитрий Корнейчук отмечает, что гарант ездит в те страны, с которыми не успел испортить отношения. Да вот только они ничего не решают в ЕС.
    Президент Украины Петр Порошенко
    @poroshenko

    РИА Новости Украина

    В воскресенье, 17 декабря, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Португалию. 

    По данным пресс-службы президента, визит продлится 17-18 декабря. Запланированы встречи с руководством страны, ожидается подписание ряда двусторонних документов. Порошенко также намерен встретиться с представителями украинской общины в Португалии.

    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоША «Вест-Пойнт»
    president.gov.ua
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    Во время встречи Порошенко выразил надежду, что сотрудничество с Португалией будет способствовать миротворческой миссии ООН на неподконтрольных территориях. 

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    Комментируя визит президента Петра Порошенко в Португалию, политэксперт Дмитрий Корнейчук отмечает, что гарант ездит в те страны, с которыми не успел еще испортить отношения. Да вот только они ничего не решают в ЕС. 

    "Стыдно наблюдать за тем, как на Банковой оправдывают для народа совершенно ненужные заграничные поездки Порошенко за счет наших налогов.Последний пример — визит в Португалию", — пишет Корнейчук у себя в Facebook

    И это при том, что Португалия не член Совбеза ООН и не принимает никаких решений, подчеркивает политэксперт.

    "АП дает новость: Порошенко обсудил с президентом Португалии ввод миротворцев на Донбасс. Причем тут Португалия? Она не член Совбеза ООН и не принимает никаких решений. Или: Португалия поддерживает вступление Украины в НАТО. И что? Португалия — это не ключевой финансист НАТО, принимающий какие-либо стратегические решения", — добавляет Корнейчук.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука о Порошенко

    "В целом, Порошенко совершает визиты в те страны, где еще не успел испортить со всеми отношения. В Прибалтику, в Португалию. Да вот только они ничего не решают в ЕС. Или это такие кочевые заседания "клуба лузеров" под председательством его почетного президента Порошенко?" — резюмирует Корнейчук. 

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