Портнов: Порошенко, умноженный на ноль... шансов

РИА Новости Украина

Победные реляции "Блока Петра Порошенко "Солидарность" о победе своих кандидатов на местных выборах – обычная манипуляция, призванная создать иллюзию массовой поддержки партии и президента, считает адвокат Андрей Портнов.

В воскресенье в Украине прошли выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов в 51 объединенную территориальную общину (ОТО). В состав этих общин вошли 256 местных советов (7 городских, 19 поселковых и 230 сельских).

В партии "БПП "Солидарность" заявили о победе своих кандидатов на выборах, которая, по словам руководителя секретариата партии Максима Саврасова, "в очередной раз засвидетельствовала поддержку реформы децентрализации, которую инициировал Президент".

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"БПП сообщил вчера, что их представители победили на должности глав территориальных общин в более 50 процентах регионов страны, как бы создавая ощущение массовой поддержки населением политики партии, Президента и правительства.

Такая технология обычно применяется людьми с крайне низким рейтингом, но высоким административным ресурсом и правоохранительной властью", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

По его словам, "никакой поддержки нет у БПП уже ни в одном регионе страны".

"А якобы высокий результат обеспечивается обычной манипуляцией — в последний момент перед выборами самым рейтинговым кандидатам настоятельно, от греха подальше, рекомендуют идти под торговой маркой БПП. Рискующих отказаться немного — никто не хочет по мелочи враждовать с режимом, в руках которого весь инструментарий — деньги, СМИ и тюрьма", — подчеркнул Портнов.

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Таким образом, отметил адвокат, "на выборах побеждает обычный рейтинговый сельский кандидат, никогда не имевший и не собирающийся в будущем быть членом БПП, а внешне победу записывает себе Президент и его партия".

Facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова

"Смысл этой махинации состоит в том, чтобы создать у всех ощущение наличия у Порошенко шансов на президентских выборах и таким образом продлить контроль над шатающимися чиновниками и депутатами. Ноль шансов. Обречён", — резюмировал Портнов.