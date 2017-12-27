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    Портнов: Порошенко, умноженный на ноль... шансов

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (20)

    (обновлено: )790110
    В последний момент перед выборами самым рейтинговым кандидатам настоятельно, от греха подальше, рекомендуют идти под "торговой маркой" БПП. Рискующих отказаться немного, раскрывает секрет побед президентской партии Андрей Портнов.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Победные реляции "Блока Петра Порошенко "Солидарность" о победе своих кандидатов на местных выборах – обычная манипуляция, призванная создать иллюзию массовой поддержки партии и президента, считает адвокат Андрей Портнов

    В воскресенье в Украине прошли выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов в 51 объединенную территориальную общину (ОТО). В состав этих общин вошли 256 местных советов (7 городских, 19 поселковых и 230 сельских). 

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    В партии "БПП "Солидарность" заявили о победе своих кандидатов на выборах, которая, по словам руководителя секретариата партии Максима Саврасова, "в очередной раз засвидетельствовала поддержку реформы децентрализации, которую инициировал Президент". 

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    "БПП сообщил вчера, что их представители победили на должности глав территориальных общин в более 50 процентах регионов страны, как бы создавая ощущение массовой поддержки населением политики партии, Президента и правительства.

    Такая технология обычно применяется людьми с крайне низким рейтингом, но высоким административным ресурсом и правоохранительной властью", — написал Портнов на своей странице в Facebook

    По его словам, "никакой поддержки нет у БПП уже ни в одном регионе страны". 

    "А якобы высокий результат обеспечивается обычной манипуляцией — в последний момент перед выборами самым рейтинговым кандидатам настоятельно, от греха подальше, рекомендуют идти под торговой маркой БПП. Рискующих отказаться немного — никто не хочет по мелочи враждовать с режимом, в руках которого весь инструментарий — деньги, СМИ и тюрьма", — подчеркнул Портнов.

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    Таким образом, отметил адвокат, "на выборах побеждает обычный рейтинговый сельский кандидат, никогда не имевший и не собирающийся в будущем быть членом БПП, а внешне победу записывает себе Президент и его партия".

    Facebook Андрея Портнова
    Комментарий Андрея Портнова

    "Смысл этой махинации состоит в том, чтобы создать у всех ощущение наличия у Порошенко шансов на президентских выборах и таким образом продлить контроль над шатающимися чиновниками и депутатами. Ноль шансов. Обречён", — резюмировал Портнов.

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