"Жрать" тортики и пить кофе на Майдане". Семенченко об акции в Киеве

Так, он заявил, что есть много мнений киевлян о вчерашнем событии.

"Одни люди говорят о том, как можно было ходить сегодня на Майдане, где погибло более сотни человек, "жрать тортики", пить "каву". Зная, что за четыре года ни один убийца не наказан. Можно было говорить, а какие лозунги у этих людей? За коррупцию, за гречку, за Роттердам+? (..) Я думаю, что нам вообще не нужно обращать на это внимание, тролить. Я помню Донецк", — отметил Семенченко.

В свое обращении он также напомнил о своем недовольстве властью, об отсутствии у них идей что-либо изменить в стране к лучшему.

Он также призвал к диалогу с согражданами, чтобы избежать гражданской войны и раскола в обществе.

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