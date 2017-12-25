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    "Жрать" тортики и пить кофе на Майдане". Семенченко об акции в Киеве

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    (обновлено: )48812
    Народный депутат Семен Семенченко прокомментировал акцию "кофе на Крещатике" в центре Киева, которая состоялась в воскресенье. Видео опубликовано на его странице в Facebook.
    Видео со страницы Семена Семенченко в Facebook

    Так, он заявил, что есть много мнений киевлян о вчерашнем событии.

    "Одни люди говорят о том, как можно было ходить сегодня на Майдане, где погибло более сотни человек, "жрать тортики", пить "каву". Зная, что за четыре года ни один убийца не наказан. Можно было говорить, а какие лозунги у этих людей? За коррупцию, за гречку, за Роттердам+? (..) Я думаю, что нам вообще не нужно обращать на это внимание, тролить. Я помню Донецк", — отметил Семенченко.

    В свое обращении он также напомнил о своем недовольстве властью, об отсутствии у них идей что-либо изменить в стране к лучшему.

    Он также призвал к диалогу с согражданами, чтобы избежать гражданской войны и раскола в обществе.

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