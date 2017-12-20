Кофе, кофе или кофе? "Кофе на Крещатике" с ароматом шин Майдана

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В ближайшее воскресенье в центре Киева будет не только горячо, но и весьма ароматно. В столице на 24 декабря запланирована массовая акция "Кофе на Крещатике". На странице мероприятия в Facebook написано, что цель акции — показать обществу несколько иную картинку, чем "еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца". "На кофе и общение с друзьями ждем киевлян, гостей города и отдельно героев нашего времени…" — написал организатор акции Алексей Петров.

А вот в соцсетях предстоящая акция уже вызвала немалый переполох: "Я понимаю, почему анонс этого события так некоторых перепугал. Вас пугает, что люди могут прийти просто так, за свои убеждения и к своим друзьям. А не против кого-то"; " если все же цель "показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии" — это значит, что (а) в акции вполне очевидный политический смысл, и (б участников зовут не просто так, а "для массовки", именно ради "картинки"…", — пишут украинцы в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook