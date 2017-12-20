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    Аналитика и комментарии

    Кофе, кофе или кофе? "Кофе на Крещатике" с ароматом шин Майдана

    Тема:

    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (752)

    (обновлено: )21711
    И для чего только не собирались украинцы в центре столицы за последние несколько лет. А вот попить кофе – выйдут впервые. Чем чревато "Кофе на Крещатике" для политической ситуации в Украине и что думают о предстоящем событии сами украинцы?
    Монумент Независимость в центре Киева
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Саакашвили. Будут столкновения - Рудяков

    В ближайшее воскресенье в центре Киева будет не только горячо, но и весьма ароматно. В столице на 24 декабря запланирована массовая акция "Кофе на Крещатике". На странице мероприятия в Facebook написано, что цель акции — показать обществу несколько иную картинку, чем "еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца". "На кофе и общение с друзьями ждем киевлян, гостей города и отдельно героев нашего времени…" — написал организатор акции Алексей Петров.

    А вот в соцсетях предстоящая акция уже вызвала немалый переполох: "Я понимаю, почему анонс этого события так некоторых перепугал. Вас пугает, что люди могут прийти просто так, за свои убеждения и к своим друзьям. А не против кого-то"; " если все же цель "показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии" — это значит, что (а) в акции вполне очевидный политический смысл, и (б участников зовут не просто так, а "для массовки", именно ради "картинки"…", — пишут украинцы в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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