наверх
25.04.201814:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Спиридонов: "цветная революция" в Армении еще не победила

    Тема:

    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (130)

    (обновлено: )15701
    Борьба за власть в Армении будет продолжаться, считает политэксперт Николай Спиридонов. По его мнению, после ухода Саргсяна, к власти, с большой вероятностью, придет представитель той же Республиканской партии.
    Ситуация в Ереване
    Vano Shlamov / AFP

    РИА Новости Украина

    "Бархатная революция" в Ереване завершилась: по крайней мере, главное и практически единственное требование протестующих выполнено — на фоне протестов глава правительства Серж Саргсян подал в отставку. Президент Армении Армен Саркисян принял в понедельник и отставку всего правительства. 

    Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

    Масштабные протесты в Ереване
    Vano Shlamov / AFP
    Фото дня. Армения, переломный момент: отставка премьера Саргасяна

    Политический эксперт Николай Спиридонов считает, что ситуация в Армении достаточно шаблонная и трафаретная. По все тем же, давно избитым технологиям описанным в книге Джина Шарпа.

    "Бывший Премьер-министр Серж Саргсян (по совместительству президент Федерации шахмат Армении) был условно "пророссийским". На самом деле, скорее "многовекторным", примерно как экс-президенты Украины Л. Кучма и В. Янукович. Условной "демократической общественности" это не особо нравилось и был организован Майдан. У оппозиции есть свой основной кандидат — бывший журналист Никол Пашинян и некоторые другие…", — пишет Спиридонов у себя в Facebook. 

    По мнению эксперта, после ухода Саргсяна политическая ситуация в Армении врят ли изменится. 

    Читайте также: Спиридонов по Армении: методички "цветных революций" поистрепались…

    "…может и не измениться принципиально, поскольку к власти, с большой вероятностью, придет представитель той же Республиканской партии", — предполагает Спиридонов.

    "По факту, "цветная революция" пока не победила и борьба будет продолжаться…", — резюмирует эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    На месте убийства в Херсоне
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Артем Сытник. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата