Спиридонов: "цветная революция" в Армении еще не победила

Vano Shlamov / AFP

РИА Новости Украина

"Бархатная революция" в Ереване завершилась: по крайней мере, главное и практически единственное требование протестующих выполнено — на фоне протестов глава правительства Серж Саргсян подал в отставку. Президент Армении Армен Саркисян принял в понедельник и отставку всего правительства.

Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

Политический эксперт Николай Спиридонов считает, что ситуация в Армении достаточно шаблонная и трафаретная. По все тем же, давно избитым технологиям описанным в книге Джина Шарпа.

"Бывший Премьер-министр Серж Саргсян (по совместительству президент Федерации шахмат Армении) был условно "пророссийским". На самом деле, скорее "многовекторным", примерно как экс-президенты Украины Л. Кучма и В. Янукович. Условной "демократической общественности" это не особо нравилось и был организован Майдан. У оппозиции есть свой основной кандидат — бывший журналист Никол Пашинян и некоторые другие…", — пишет Спиридонов у себя в Facebook.

По мнению эксперта, после ухода Саргсяна политическая ситуация в Армении врят ли изменится.

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"…может и не измениться принципиально, поскольку к власти, с большой вероятностью, придет представитель той же Республиканской партии", — предполагает Спиридонов.

"По факту, "цветная революция" пока не победила и борьба будет продолжаться…", — резюмирует эксперт.