Мировые СМИ пишут о поданном Минюстом США иске против Фергюсона, выбывших в борьбе за пост американского президента, скором уходе Лорана Фабиуса с поста главы МИД Франции, а также выходе новой книги о Гарри Поттере.
Количество обстрелов и боестолкновений на Донбассе возросло, руководство АТО отправлено в зону боев, в зоне ЧАЭС тушили пожар, дело о гибели Чечетова закрыли. О событиях минувшего дня – в кратком обзоре РИА Новости Украина.
Лоуэри был задержан в одной из закусочных год назад, во время первых протестов после убийства полицейским 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. На днях, то есть спустя почти год после задержания, ему пришла повестка в суд.
Пастор протестантской евангелической Объединенной Церкви Христа в Фергюсоне Трейси Блэкмон заявила, что ситуация за год, что прошел с момента резонансного убийства афроамериканца Майкла Брауна белым полицейским, не улучшилась.
В воскресенье в Фергюсоне намечен еще один марш в память о Брауне, застреленном 9 августа 2014 года. Также в округе Сент-Луиса запланированы многочисленные акции протеста, концерты, дискуссии, службы в церквях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".