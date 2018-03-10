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    Фергюсон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    Опубликовано видео, снятое перед убийством подроста в Фергюсоне. Видео
    Опубликовано видео, снятое перед убийством подростка в Фергюсоне 
    06:26 13.03.2017
    525Беспорядки в Фергюсоне
    Видеопленка, сделанная незадолго до вызвавшего протесты убийства чернокожего подростка белым полицейским в городе Фергюсон (штат Миссури) в 2014 году, опубликована в США в воскресенье.
    Демонстранты в Фергюсоне, где продолжаются протесты в связи с годовщиной гибели подростка-афроамериканца Майкла Брауна от рук полицейского
    Обзор ИноСМИ: Минюст США против города Фергюсон, новая книга о Гарри Поттере
    11:45 11.02.2016
    210
    Мировые СМИ пишут о поданном Минюстом США иске против Фергюсона, выбывших в борьбе за пост американского президента, скором уходе Лорана Фабиуса с поста главы МИД Франции, а также выходе новой книги о Гарри Поттере.
    Поджог автомобиля в Фергюсоне, США. Архивное фото
    Чрезвычайное положение в Фергюсоне отменено - СМИ
    04:47 15.08.2015
    34
    В американском городе Фергюсон отменили режим чрезвычайного положения, введенный из-за столкновения между полицией и демонстрантами. Чрезвычайное положение в округе было объявлено в понедельник.
    Демонстранты в Фергюсоне, где продолжаются протесты в связи с годовщиной гибели подростка-афроамериканца Майкла Брауна от рук полицейского
    Режим чрезвычайного положения в Фергюсоне продлен
    23:56 13.08.2015
    152
    Режим чрезвычайного положения означает, в частности, что полиция Сент-Луиса официально возьмет на себя руководство правопорядком в Фергюсоне, где до этого руководило местное полицейское отделение.
    Момент стрельбы в Фергюсоне, США
    Стрельба в Фергюсоне: запись со скрытой камеры 
    11:15 12.08.2015
    261Беспорядки в Фергюсоне
    Полиция графства Сент-Луис опубликовало запись с камеры наружного наблюдения, на которой видно, как подозреваемый в преступлении Тайрон Харрис достает пистолет.
    Демонстранты в Фергюсоне, где продолжаются протесты в связи с годовщиной гибели подростка-афроамериканца Майкла Брауна от рук полицейского
    Протесты и столкновения с полицией в Фергюсоне 
    13:59 11.08.2015
    138Беспорядки в Фергюсоне
    В Фергюсоне продолжились протесты в связи с годовщиной гибели подростка-афроамериканца Майкла Брауна от рук полицейского, демонстранты бросают в полицию различные предметы.
    На месте стрельбы в Виннице
    Хроника 10 августа: бои в Донбассе, расстрел в Виннице, дело Чечетова закрыто
    09:15 11.08.2015
    801
    Количество обстрелов и боестолкновений на Донбассе возросло, руководство АТО отправлено в зону боев, в зоне ЧАЭС тушили пожар, дело о гибели Чечетова закрыли. О событиях минувшего дня – в кратком обзоре РИА Новости Украина.
    Протесты в США
    Полиция произвела ряд арестов во время беспорядков в Фергюсоне
    07:35 11.08.2015
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    Протестующие против расизма со стороны полицейских бросали в стражей правопорядка пластиковые бутылки с водой. В ответ полиция применила слезоточивый газ и задержала несколько участников беспорядков.
    Протесты в Фегюсоне. Архивное фото
    В США освещавшего протесты в Фергюсоне журналиста вызывают в суд
    06:36 11.08.2015
    76Беспорядки в Фергюсоне
    Лоуэри был задержан в одной из закусочных год назад, во время первых протестов после убийства полицейским 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. На днях, то есть спустя почти год после задержания, ему пришла повестка в суд.
    Протесты в Фергюсоне в день годовщины со дня смерти Майкла Брауна
    Число арестованных на акциях в Сент-Луисе составило 57 человек
    02:39 11.08.2015
    36Беспорядки в Фергюсоне
    Активисты были арестованы за "нарушение нормальной работы входа в здание федерального суда". Среди задержанных оказались известные активисты-афроамериканцы Дерей Макессон и Джонетта Элзи.
    Протесты в Фергюсоне в день годовщины со дня смерти Майкла Брауна - 18-летнего афроамериканца, застреленного белым полицейским
    Чрезвычайное положение объявлено в округе Сент-Луис из-за событий в Фергюсоне
    22:10 10.08.2015
    288
    Режим чрезвычайного положения означает, в частности, что полиция Сент-Луиса официально возьмет на себя руководство правопорядком в Фергюсоне, где до этого руководило местное полицейское отделение.
    Протесты в Фергюсоне в день годовщины со дня смерти Майкла Брауна - 18-летнего афроамериканца, застреленного белым полицейским
    Полиция очищает улицы Фергюсона от протестующих, применяя слезоточивый газ
    10:59 10.08.2015
    291
    Как сообщают пользователи социальных сетей, сотрудники полиции потребовали от протестующих разойтись. Прессу из соображений безопасности не допускают к месту гибели Брауна.
    Протесты в Фергюсоне
    Годовщина трагедии в Фергюсоне: протесты и перестрелки 
    10:45 10.08.2015
    89
    Сотни жителей Фергюсона вышли на акцию протеста в день годовщины со дня смерти 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, застреленного белым полицейским. Подробнее смотрите в видео.
    Протесты в Фергюсоне в день годовщины со дня смерти Майкла Брауна - 18-летнего афроамериканца, застреленного белым полицейским
    Задержан 17-летний подросток, ранивший человека в Фергюсоне
    10:35 10.08.2015
    74
    По данным СМИ, подросток был задержан после того, как ранил в руку из пистолета жителя своего района. Ему инкриминируют два преступных эпизода незаконного использования оружия и сопротивление аресту.
    Протесты в Фергюсоне в знак памяти Майкла Брауна - 18-летнего афроамериканца, застреленного белым полицейским
    Протесты в Фергюсоне: мародерство и стрельба 
    10:15 10.08.2015
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    Два человека получили огнестрельные ранения в Фергюсоне при стрельбе в ходе ночных протестов, сообщила полиция округа Сент-Луиса. Подробнее об акции протеста смотрите в фоторепортаже.
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    Два человека ранены в Фергюсоне в ходе стрельбы
    08:37 10.08.2015
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    На данный момент подробности инцидента не сообщаются. Один из случаев стрельбы, как уточнили в полиции, включал перестрелку с сотрудниками охраны правопорядка.
    Беспорядки в Фергюсоне. Архивное фото
    Один человек ранен во время стрельбы в Фергюсоне - полиция
    23:51 09.08.2015
    71Беспорядки в Фергюсоне
    Как сообщили в местной полиции, было произведено несколько выстрелов, вероятно, из автомобиля, поблизости от церкви, где проходит поминальная служба по Майклу Брауну.
    В США прошли демонстрации в память о Майкле Брауне
    В США прошли демонстрации в память о Майкле Брауне 
    14:39 09.08.2015
    168Беспорядки в Фергюсоне
    В американском городе Фергюсон прошла демонстрация в память о Майкле Брауне, год назад застреленного полицейским Дарреном Уилсоном. Сотни людей собрались возле местного департамента полиции.
    Протесты и беспорядки в Фергюсоне
    В Фергюсоне в сентябре представят предложения по реформе полиции
    09:27 09.08.2015
    78Беспорядки в Фергюсоне
    Пастор протестантской евангелической Объединенной Церкви Христа в Фергюсоне Трейси Блэкмон заявила, что ситуация за год, что прошел с момента резонансного убийства афроамериканца Майкла Брауна белым полицейским, не улучшилась.
    Протесты и беспорядки в Фергюсоне. Архивное фото
    Марш памяти о Майкле Брауне, застреленном полицейским, прошел в Фергюсоне
    01:58 09.08.2015
    44Беспорядки в Фергюсоне
    В воскресенье в Фергюсоне намечен еще один марш в память о Брауне, застреленном 9 августа 2014 года. Также в округе Сент-Луиса запланированы многочисленные акции протеста, концерты, дискуссии, службы в церквях.
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