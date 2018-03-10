Правоохранители сообщили, что конфисковали бутылки с неизвестной химической смесью, которые демонстранты использовали против полицейских во время акции, у одного из участников протестов было конфисковано оружие.
В американском городе Сент-Луис сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест в связи с оправданием бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита.
Когда правоохранители подошли к машине, находившийся на пассажирском сиденье мужчина вышел из автомобиля и достал оружие. Нарушитель не отреагировал на просьбу полицейских опустить оружие, после чего те открыли огонь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".