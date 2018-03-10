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    Сент-Луис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Протесты в Сент-Луисе. Архивное фото
    Протесты в Сент-Луисе. Полиция США назвала число задержанных
    09:44 18.09.2017
    89
    Полиция американского Сент-Луиса сообщила, что в ходе столкновений с протестующими пострадали несколько офицеров полиции, а также был нанесен ущерб многим зданиям.
    Протесты в Сент-Луисе
    Протесты в Сент-Луисе: химикаты, оружие, массовые задержания
    08:00 18.09.2017
    184
    Правоохранители сообщили, что конфисковали бутылки с неизвестной химической смесью, которые демонстранты использовали против полицейских во время акции, у одного из участников протестов было конфисковано оружие.
    Протесты в американском Сент-Луисе
    Масштабные протесты в американском Сент-Луисе 
    10:58 16.09.2017
    306
    В американском городе Сент-Луис сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест в связи с оправданием бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита.
    Протесты в Сент-Луисе
    В Сент-Луисе атаковали дом мэра
    08:14 16.09.2017
    89
    Протестующие бросали камни и били стекла в доме мэра. В итоге для разгона протестующих полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
    На месте стрельбы в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, США
    В американском Сент-Луисе расстреляли группу людей, погиб подросток
    08:10 25.03.2017
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    Неизвестные подошли к группе людей, собравшихся на улице, и открыли стрельбу, вследствие чего погиб 15-летний подросток. Еще шесть человек получили ранения, включая 8-летнего ребенка.
    Задержание наиболее активных участников митинга в Сент-Луисе, где был застрелен афроамериканец
    Столкновения в Сент-Луисе, где застрелили афроамериканца 
    05:58 21.08.2015
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    Участники акции протеста кидали в полицейских кирпичи и бутылки, для разгона демонстрантов правоохранительные органы применили дымовые шашки и слезоточивый газ.
    Ситуация в Сент-Луисе, где полицейские застрелили вооруженного афроамериканца
    В Сент-Луисе, где полиция застрелила афроамериканца, начались беспорядки
    05:16 20.08.2015
    117
    Как сообщают СМИ, после сообщения об убийстве на месте происшествия начали собираться толпы людей. Некоторые из них начали конфликтовать с представителями органов правопорядка.
    Конфликт на месте гибели афроамериканца в Сент-Луисе
    Полицейские застрелили афроамериканца в Сент-Луисе
    01:18 20.08.2015
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    Один из сотрудников полиции выстрелил в вооруженного мужчину трижды, другой совершил лишь один выстрел. Более ста человек собрались около места, где был застрелен подозреваемый.
    Протесты в Фергюсоне в день годовщины со дня смерти Майкла Брауна
    Число арестованных на акциях в Сент-Луисе составило 57 человек
    02:39 11.08.2015
    36Беспорядки в Фергюсоне
    Активисты были арестованы за "нарушение нормальной работы входа в здание федерального суда". Среди задержанных оказались известные активисты-афроамериканцы Дерей Макессон и Джонетта Элзи.
    Полиция США
    Полицейские в Сент-Луисе застрелили афроамериканца
    16:38 22.01.2015
    74
    Когда правоохранители подошли к машине, находившийся на пассажирском сиденье мужчина вышел из автомобиля и достал оружие. Нарушитель не отреагировал на просьбу полицейских опустить оружие, после чего те открыли огонь.
    Полиция США
    Стрельба произошла в Сент-Луисе, один человек умер
    04:02 25.12.2014
    34
    Инцидент произошел рядом с круглосуточным магазином неподалеку от делового центра города. Близлежащие дороги перекрыты, на место происшествия прибыли детективы по расследованию убийств.
    Протесты и беспорядки в Фергюсоне
    Протесты в Сент-Луисе и окрестностях обошлись штату Миссури в $12,5 млн
    03:39 25.12.2014
    34Беспорядки в Фергюсоне
    В сумму 12,5 миллиона долларов включена оплата работы национальной гвардии Миссури и дорожного патруля - 7,1 миллиона долларов и 5,3 миллиона долларов соответственно.
    Сотрудник полиции США. Архивное фото
    Убитый в Сент-Луисе парень направил на полицейского оружие - полиция
    15:58 24.12.2014
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    По данным полиции, полицейский проводил проверку местной автозаправки и заметил двух мужчин, после чего подошел к ним. После этого один из мужчин выхватил пистолет и направил его на полицейского.
    Полиция в США. Архивное фото
    Полицейский выстрелил в подростка в Сент-Луисе в целях самозащиты - полиция
    12:01 24.12.2014
    87
    Инцидент произошел во вторник поздно вечером неподалеку от одной из автозаправочных станций. Погибший уже был опознан собственной матерью.
    Полиция США. Архивное фото
    Полицейский застрелил 18-летнего подростка в американском Сент-Луисе
    09:34 24.12.2014
    193
    Антонио Мартин был застрелен сотрудником местных правоохранительных органов.
    Полицейский автомобиль в Сент-Луисе, США. Архивное фото
    Неизвестный открыл стрельбу в американском городе Сент-Луис
    04:29 16.12.2014
    68
    Неизвестный открыл огонь по подросткам, когда они вылезали из автомобиля. По данным местной полиции, девушка скончалась до приезда скорой помощи. Юноша был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
    Сотрудник полиции США. Архивное фото
    Полиция США задержала шесть участников демонстраций в Сент-Луисе
    02:54 01.12.2014
    64Беспорядки в Фергюсоне
    В ходе демонстраций в центре Сент-Луиса арестованы шесть человек. Отмечается, что в ходе протестных акций никто не пострадал.
    Протесты в США
    Массовая акция протеста прошла в американском Сент-Луисе
    01:48 29.11.2014
    49Беспорядки в Фергюсоне
    Как отмечается, в акции приняли участие несколько сотен человек, однако их точное число подсчитать сложно из-за присутствия покупателей.
    Протесты и беспорядки в Фергюсоне
    Более 20 человек обратились за медпомощью из-за беспорядков в Сент-Луисе
    22:22 26.11.2014
    39Беспорядки в Фергюсоне
    Как отмечается, ранения не угрожают жизни пациентов, однако возраст пострадавших не уточняется.
    Протесты и беспорядки в Фергюсоне
    Неизвестные стреляли в двух агентов ФБР в Сент-Луисе
    14:34 26.11.2014
    53Беспорядки в Фергюсоне
    Пресс-секретарь ФБР Ребекка Ву (Rebecca Wu) заявила, что их сотрудники помогали местной полиции осуществить задержание в доме, когда один из них был ранен в плечо, а другой - в ногу.
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