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    Миссури

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Корги оседлал пони
    Американка сняла на видео, как пес корги оседлал пони и ускакал на нем 
    12:05 08.02.2018
    584
    Пес породы корги оседлал пони по кличке Крикет. Американка, которая свидетелем курьезного происшествия, успела снять его на свой телефон.
    Затопленные дороги в штате Миссури
    В США из-за наводнений объявлен режим ЧП в штате Миссури
    03:49 03.01.2016
    145Природные катаклизмы по всему миру.
    В штате Миссури имеют место чрезвычайные условия, включая бури, торнадо, ураганный ветер и наводнения, которые начались 22 декабря и продолжаются до нынешнего момента.
    Наводнение в американском штате Миссури. Видео
    Наводнение в американском штате Миссури 
    00:37 02.01.2016
    166Природные катаклизмы по всему миру.
    В результате наводнения в американском штате Миссури погибли 15 человек. Затопленные дороги и дома стали результатом проливных дождей, которые длились в штате Миссури несколько дней.
    Полиция США
    При стрельбе в Канзас-Сити ранены 8 человек, в том числе дети - СМИ
    05:55 16.09.2015
    72
    При стрельбе в городе Канзас-Сити пострадали 8 человек. О погибших информации нет. Полиция преследует подозреваемого, который пытался скрыться на машине.
    Задержание наиболее активных участников митинга в Сент-Луисе, где был застрелен афроамериканец
    Столкновения в Сент-Луисе, где застрелили афроамериканца 
    05:58 21.08.2015
    161
    Участники акции протеста кидали в полицейских кирпичи и бутылки, для разгона демонстрантов правоохранительные органы применили дымовые шашки и слезоточивый газ.
    Ситуация в Сент-Луисе, где полицейские застрелили вооруженного афроамериканца
    В Сент-Луисе, где полиция застрелила афроамериканца, начались беспорядки
    05:16 20.08.2015
    117
    Как сообщают СМИ, после сообщения об убийстве на месте происшествия начали собираться толпы людей. Некоторые из них начали конфликтовать с представителями органов правопорядка.
    Конфликт на месте гибели афроамериканца в Сент-Луисе
    Полицейские застрелили афроамериканца в Сент-Луисе
    01:18 20.08.2015
    89
    Один из сотрудников полиции выстрелил в вооруженного мужчину трижды, другой совершил лишь один выстрел. Более ста человек собрались около места, где был застрелен подозреваемый.
    Поджог автомобиля в Фергюсоне, США. Архивное фото
    Чрезвычайное положение в Фергюсоне отменено - СМИ
    04:47 15.08.2015
    34
    В американском городе Фергюсон отменили режим чрезвычайного положения, введенный из-за столкновения между полицией и демонстрантами. Чрезвычайное положение в округе было объявлено в понедельник.
    Демонстранты в Фергюсоне, где продолжаются протесты в связи с годовщиной гибели подростка-афроамериканца Майкла Брауна от рук полицейского
    Режим чрезвычайного положения в Фергюсоне продлен
    23:56 13.08.2015
    152
    Режим чрезвычайного положения означает, в частности, что полиция Сент-Луиса официально возьмет на себя руководство правопорядком в Фергюсоне, где до этого руководило местное полицейское отделение.
    Момент стрельбы в Фергюсоне, США
    Стрельба в Фергюсоне: запись со скрытой камеры 
    11:15 12.08.2015
    261Беспорядки в Фергюсоне
    Полиция графства Сент-Луис опубликовало запись с камеры наружного наблюдения, на которой видно, как подозреваемый в преступлении Тайрон Харрис достает пистолет.
    Демонстранты в Фергюсоне, где продолжаются протесты в связи с годовщиной гибели подростка-афроамериканца Майкла Брауна от рук полицейского
    Протесты и столкновения с полицией в Фергюсоне 
    13:59 11.08.2015
    138Беспорядки в Фергюсоне
    В Фергюсоне продолжились протесты в связи с годовщиной гибели подростка-афроамериканца Майкла Брауна от рук полицейского, демонстранты бросают в полицию различные предметы.
    На месте стрельбы в Виннице
    Хроника 10 августа: бои в Донбассе, расстрел в Виннице, дело Чечетова закрыто
    09:15 11.08.2015
    801
    Количество обстрелов и боестолкновений на Донбассе возросло, руководство АТО отправлено в зону боев, в зоне ЧАЭС тушили пожар, дело о гибели Чечетова закрыли. О событиях минувшего дня – в кратком обзоре РИА Новости Украина.
    Протесты в США
    Полиция произвела ряд арестов во время беспорядков в Фергюсоне
    07:35 11.08.2015
    103
    Протестующие против расизма со стороны полицейских бросали в стражей правопорядка пластиковые бутылки с водой. В ответ полиция применила слезоточивый газ и задержала несколько участников беспорядков.
    Протесты в Фегюсоне. Архивное фото
    В США освещавшего протесты в Фергюсоне журналиста вызывают в суд
    06:36 11.08.2015
    76Беспорядки в Фергюсоне
    Лоуэри был задержан в одной из закусочных год назад, во время первых протестов после убийства полицейским 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. На днях, то есть спустя почти год после задержания, ему пришла повестка в суд.
    Протесты в Фергюсоне в день годовщины со дня смерти Майкла Брауна
    Число арестованных на акциях в Сент-Луисе составило 57 человек
    02:39 11.08.2015
    36Беспорядки в Фергюсоне
    Активисты были арестованы за "нарушение нормальной работы входа в здание федерального суда". Среди задержанных оказались известные активисты-афроамериканцы Дерей Макессон и Джонетта Элзи.
    Протесты в Фергюсоне в день годовщины со дня смерти Майкла Брауна - 18-летнего афроамериканца, застреленного белым полицейским
    Чрезвычайное положение объявлено в округе Сент-Луис из-за событий в Фергюсоне
    22:10 10.08.2015
    288
    Режим чрезвычайного положения означает, в частности, что полиция Сент-Луиса официально возьмет на себя руководство правопорядком в Фергюсоне, где до этого руководило местное полицейское отделение.
    Протесты в Фергюсоне в день годовщины со дня смерти Майкла Брауна - 18-летнего афроамериканца, застреленного белым полицейским
    Полиция очищает улицы Фергюсона от протестующих, применяя слезоточивый газ
    10:59 10.08.2015
    291
    Как сообщают пользователи социальных сетей, сотрудники полиции потребовали от протестующих разойтись. Прессу из соображений безопасности не допускают к месту гибели Брауна.
    Протесты в Фергюсоне
    Годовщина трагедии в Фергюсоне: протесты и перестрелки 
    10:45 10.08.2015
    89
    Сотни жителей Фергюсона вышли на акцию протеста в день годовщины со дня смерти 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, застреленного белым полицейским. Подробнее смотрите в видео.
    Протесты в Фергюсоне в день годовщины со дня смерти Майкла Брауна - 18-летнего афроамериканца, застреленного белым полицейским
    Задержан 17-летний подросток, ранивший человека в Фергюсоне
    10:35 10.08.2015
    74
    По данным СМИ, подросток был задержан после того, как ранил в руку из пистолета жителя своего района. Ему инкриминируют два преступных эпизода незаконного использования оружия и сопротивление аресту.
    Протесты в Фергюсоне в знак памяти Майкла Брауна - 18-летнего афроамериканца, застреленного белым полицейским
    Протесты в Фергюсоне: мародерство и стрельба 
    10:15 10.08.2015
    157
    Два человека получили огнестрельные ранения в Фергюсоне при стрельбе в ходе ночных протестов, сообщила полиция округа Сент-Луиса. Подробнее об акции протеста смотрите в фоторепортаже.
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    Корги оседлал пони
    Американка сняла на видео, как пес корги оседлал пони и ускакал на нем 
    12:05 08.02.2018
    584
    Пес породы корги оседлал пони по кличке Крикет. Американка, которая свидетелем курьезного происшествия, успела снять его на свой телефон.
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