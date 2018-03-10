Количество обстрелов и боестолкновений на Донбассе возросло, руководство АТО отправлено в зону боев, в зоне ЧАЭС тушили пожар, дело о гибели Чечетова закрыли. О событиях минувшего дня – в кратком обзоре РИА Новости Украина.
Лоуэри был задержан в одной из закусочных год назад, во время первых протестов после убийства полицейским 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. На днях, то есть спустя почти год после задержания, ему пришла повестка в суд.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В США проходят в 38 штатах. В ночь на среду около 3 тысяч человек приняли участие в мирной акции протеста в Вашингтоне. Кроме этого, по данным американских СМИ, аналогичные акции прошли в Бостоне, Нью-Йорке и Калифорнии.
Американский город Фергюсон продолжает сострясать волна беспорядков и преступлений, вызванных убийством чернокожего подростка в минувшем году. Во время акции протеста под департаментом полиции были ранены два офицера.