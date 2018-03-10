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    Майкл Браун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    В США прошли демонстрации в память о Майкле Брауне
    В США прошли демонстрации в память о Майкле Брауне 
    14:39 09.08.2015
    168Беспорядки в Фергюсоне
    В американском городе Фергюсон прошла демонстрация в память о Майкле Брауне, год назад застреленного полицейским Дарреном Уилсоном. Сотни людей собрались возле местного департамента полиции.
    Протесты в США
    Застреливший Майкла Брауна полицейский невиновен - Минюст США
    20:05 04.03.2015
    152Беспорядки в Фергюсоне
    Нет улик, на основе которых прокуроры могли бы опровергнуть заявления полицейского Даррена Уилсона о его личной убежденности в том, что он имел основания опасаться за свою безопасность, говорится в докладе Министерства юстиции.
    Акция протеста под Белым домом. Архивное фото
    Обнародованы новые документы по делу об убийстве афроамериканца в Фергюсоне
    07:58 14.12.2014
    163
    Среди опубликованных документов - расшифровка свидетельский показаний, которые дал перед судом присяжных друг Брауна, заявивший о том, что полицейский Даррен Уилсон стрелял подростку в спину.
    Протесты и беспорядки в Фергюсоне
    Застреливший подростка в Фергюсоне полицейский уволился
    02:19 30.11.2014
    39Беспорядки в Фергюсоне
    Полицейский Даррен Уилсон признался, что хотел подождать решения присяжных для того, чтобы уйти в отставку.
    Протесты в США
    В Фергюсоне начался марш протеста против решения присяжных
    22:58 29.11.2014
    118Беспорядки в Фергюсоне
    Активисты планируют пройти маршем из города Фергюсон до столицы штата Миссури, города Джефферсон-Сити.
    Полиция в Фергюсоне
    Присяжные не вынесут приговор по делу Майкла Брауна до понедельника
    04:02 23.11.2014
    65
    Майкл Браун был убит в августе в пригороде Сент-Луиса Фергюсоне после того, как отказался подчиниться требованиям одного из сотрудников полиции и вступил с ним в рукопашную схватку.
    Протесты в Фергюсоне
    ФБР арестовало двух мужчин, планировавших устроить взрывы в Фергюсоне - СМИ
    06:30 22.11.2014
    44Беспорядки в Фергюсоне
    Как передает в субботу телеканал CBS со ссылкой на собственные источники, арестованные проживают неподалеку от Фергюсона и являются членами подпольной организации, считающей себя преемницей известной радикальной партии "Черные пантеры".
    ФБР
    ФБР перебросило в Фергюсон 100 агентов из-за угрозы беспорядков
    03:36 22.11.2014
    52Беспорядки в Фергюсоне
    По данным телеканала CNN, жители Сент-Луиса также готовятся к объявлению судебного решения. Как сообщил телеканалу один из владельцев оружейного магазина, за минувшие выходные местные американцы купили около сотни единиц оружия.
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    Беспорядки вновь вспыхнули в Фергюсоне, пятеро человек арестованы - СМИ
    01:02 25.09.2014
    578Беспорядки в Фергюсоне
    Минимум пять человек были арестованы в результате вновь вспыхнувших беспорядков в американском городе Фергюсон, где в августе полицейский застрелил 18-летнего чернокожего подростка, сообщил CBS News.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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