Нет улик, на основе которых прокуроры могли бы опровергнуть заявления полицейского Даррена Уилсона о его личной убежденности в том, что он имел основания опасаться за свою безопасность, говорится в докладе Министерства юстиции.
Как передает в субботу телеканал CBS со ссылкой на собственные источники, арестованные проживают неподалеку от Фергюсона и являются членами подпольной организации, считающей себя преемницей известной радикальной партии "Черные пантеры".
По данным телеканала CNN, жители Сент-Луиса также готовятся к объявлению судебного решения. Как сообщил телеканалу один из владельцев оружейного магазина, за минувшие выходные местные американцы купили около сотни единиц оружия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".