По словам представителя управления Техаса по общественной безопасности Фримана Мартина, стрелявший в Техасе был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны - он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства.
В американском городе Кливленд, штат Огайо, 10-летний мальчик угнал машину, принадлежащую возлюбленному его матери. На видео, снятого во время преследования юного угонщика, видно, что за ним едут минимум пять полицейских машин.
По информации полиции, женщина сообщила, что "мужчина, известный как рэпер Nelly", изнасиловал ее в гастрольном автобусе, припаркованном неподалеку от концертного зала, где ранее состоялось шоу музыканта.
Беспорядки начались после того, как группа радикально настроенных левых в черном миновала заграждения вокруг одного из центральных парков города, где проходили демонстрации, после чего возникли потасовки.
По словам мэра Шарлоттсвилля Майка Зигнера, Дональд Трамп во время избирательной кампании намеренно заигрывал со сторонниками превосходства белой расы, с белыми националистами, с антисемитскими группировками.
Трагедия произошла на водохранилище Пайн Флет Лейк в пятницу вечером. Лодка, в которой находились 71-летняя Бонни Горовиц Каланик и 78-летний Дональд Эдвард Каланик, налетела на камень и начала тонуть. В результате крушения мать Каланика погибла.
Пользователи соцсетей восхитились поведением кассира закусочной Jimmy John's в Канзас-Сити, сохранившего спокойствие во время ограбления. На видео грабитель сначала делает заказ, а потом достает пистолет и начинает угрожать кассиру.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В американском городе Кливленд, штат Огайо, 10-летний мальчик угнал машину, принадлежащую возлюбленному его матери. На видео, снятого во время преследования юного угонщика, видно, что за ним едут минимум пять полицейских машин.
Пользователи соцсетей восхитились поведением кассира закусочной Jimmy John's в Канзас-Сити, сохранившего спокойствие во время ограбления. На видео грабитель сначала делает заказ, а потом достает пистолет и начинает угрожать кассиру.
Полиция американского города Шарлотт опубликовала видео убийства правоохранителями афроамериканца Кита Ламонта Скотта. Общественности стали доступны видео с нательных камер и видеорегистраторов, а также фото пистолета и марихуаны.
Cтрельбу по офицерам устроил 25-летний темнокожий житель Далласа Мика Джонсон. В ходе переговоров с полицией он заявил, что стрелял в белых и офицеров, мотивируя свой поступок произошедшими недавно убийствами афроамериканцев белыми полицейскими.
Новая волна протестов против убийств афроамериканцев полицейскими накрывает США: в четверг американские телеканалы ведут прямые трансляции из разных городов страны, где, судя по всему, начинают разгораться беспорядки.
В городе Фредериксберг, штат Виргиния, полицейские применили электрошокер и перцовый газ против чернокожего мужчины, который находился в состоянии шока. Незадолго до инцидента мужчина стал участником ДТП.