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    Полиция США

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Первые кадры с места захвата заложников в Калифорнии. Видео
    В интернете появились первые кадры с места захвата заложников в Калифорнии 
    03:11 10.03.2018
    185
    Полиция не располагает информацией о состоянии заложников в доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния), заявил представитель местной полиции Крис Чайлд.
    Избиение отца с ребенком на руках попало на видео. Видео
    Кадры жестокого избиения отца с ребенком на руках в США всколыхнули сети (18+) 
    00:19 10.03.2018
    390
    В Колорадо двое неизвестных жестоко избили мужчину с четырехлетней девочкой на руках. Запись происшествия опубликовала местная полиция в Facebook.
    Американец проехал 70 километров на скорости 150 км/ч из-за заевшей педали. Видео
    В США внедорожник три раза проехал по шипам и пролетел 70 км из-за поломки 
    11:21 16.02.2018
    373
    Американец вынужден был проехать на скорости в 150 километров в час несколько десятков километров на BMW X5 из-за заевшей педали газа. Остановить водителя смогла только полиция.
    Неизвестный открыл огонь на мойке автомобилей в США
    В США на автомойке расстреляли пять человек 
    23:09 28.01.2018
    211
    Пять человек погибли в воскресенье в результате стрельбы на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания, сообщили СМИ со ссылкой на местную полицию.
    На месте стрельбы в Техасе
    Стали известны подробности "техасской бойни" в церкви
    02:58 06.11.2017
    583Техасская бойня в церкви
    По словам представителя управления Техаса по общественной безопасности Фримана Мартина, стрелявший в Техасе был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны - он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства.
    Устроивший стрельбу в церкви в Техасе застрелен полицией. Видео
    Техасский стрелок ликвидирован после короткой погони - СМИ 
    01:16 06.11.2017
    474Техасская бойня в церкви
    Открывший стрельбу в техасской церкви мужчина сбежал, но после короткой погони был застрелен полицией, заявил телеканалу CNN комиссар округа Уилсон.
    В США десятки полицейских час гнались за 10-летним угонщиком 
    16:46 27.10.2017
    308
    В американском городе Кливленд, штат Огайо, 10-летний мальчик угнал машину, принадлежащую возлюбленному его матери. На видео, снятого во время преследования юного угонщика, видно, что за ним едут минимум пять полицейских машин.
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    СМИ сообщили, что было написано в записке стрелка из Лас-Вегаса
    04:56 08.10.2017
    1384Техасская бойня в церкви
    Сотрудник полиции Лас-Вегаса Дэйв Ньютон в передаче 60 Minutes рассказал, что заметил записку на прикроватной тумбочке, стоявшей у окна, которое стрелок разбил с помощью молотка.
    Обладатель четырех премий Грэмми американский рэпер Nelly
    В США задержали известного рэпера по обвинению в изнасиловании
    01:27 08.10.2017
    281
    По информации полиции, женщина сообщила, что "мужчина, известный как рэпер Nelly", изнасиловал ее в гастрольном автобусе, припаркованном неподалеку от концертного зала, где ранее состоялось шоу музыканта.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Возросло число погибших и раненых при стрельбе в Лас-Вегасе
    19:42 02.10.2017
    595Техасская бойня в церкви
    По информации шерифа Дозефа Ломбардо, число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе на концерте возросло до 58 жертв, число раненых увеличилось до 515 человек.
    На месте стрельбы в Калифорнии
    В Калифорнии неизвестный открыл огонь по полиции, есть жертвы
    08:21 31.08.2017
    159
    В результате стрельбы был убит один сотрудник правоохранительных органов, еще двое получили ранения. Полиции удалось задержать преступника.
    Столкновения между левыми и правыми произошли в американском Беркли
    Столкновения между левыми и правыми произошли в американском Беркли
    04:18 28.08.2017
    189Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Беспорядки начались после того, как группа радикально настроенных левых в черном миновала заграждения вокруг одного из центральных парков города, где проходили демонстрации, после чего возникли потасовки.
    Полиция Шарлоттсвилля
    Мэр Шарлоттсвилля обвинил Трампа в столкновениях с ультраправыми
    01:42 14.08.2017
    120Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    По словам мэра Шарлоттсвилля Майка Зигнера, Дональд Трамп во время избирательной кампании намеренно заигрывал со сторонниками превосходства белой расы, с белыми националистами, с антисемитскими группировками.
    Полицейский вертолет потерпел крушение близ Шарлоттсвилля
    Полицейский вертолет потерпел крушение близ Шарлоттсвилля в США
    01:10 13.08.2017
    71Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    По информации СМИ, вертолет, который принадлежал полиции штата Виргинии, упал в лес в нескольких километрах к западу от Шарлоттсвилля в районе Birdwood Golf Course.
    Скорая. Архивное фото
    Наезд автомобиля на пешеходов в Бостоне не является терактом, это ДТП
    22:18 03.07.2017
    78Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По данным американского телеканала, водитель "перепутал педаль газа и тормоза", в результате наезда пострадали люди, 10 человек отправлены в госпиталь.
    Автомобиль въехал в толпу в Бостоне
    Автомобиль въехал в толпу в Бостоне, есть раненые - СМИ
    21:50 03.07.2017
    526Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Сейчас полиция идентифицирует водителя, а также выясняет причины произошедшего. О том, в каком состоянии находится водитель, пока ничего не сообщается.
    Пострадавших в США. Архивное фото
    Мать гендиректора Uber погибла в результате крушения лодки - СМИ
    02:44 28.05.2017
    157
    Трагедия произошла на водохранилище Пайн Флет Лейк в пятницу вечером. Лодка, в которой находились 71-летняя Бонни Горовиц Каланик и 78-летний Дональд Эдвард Каланик, налетела на камень и начала тонуть. В результате крушения мать Каланика погибла.
    Первомайские беспорядки в Портленде. Видео
    Первомайские беспорядки в Портленде 
    06:21 02.05.2017
    110
    Три человека арестованы в американском городе Портленд во время беспорядков, которые устроили анархисты, сообщила местная полиция.
    Интернет восхитился спокойствию кассира во время ограбления. Видео
    Интернет восхитился спокойствием кассира во время ограбления 
    00:30 30.04.2017
    1012
    Пользователи соцсетей восхитились поведением кассира закусочной Jimmy John's в Канзас-Сити, сохранившего спокойствие во время ограбления. На видео грабитель сначала делает заказ, а потом достает пистолет и начинает угрожать кассиру.
    Полиция США разыскивает преступника, транслировавшего убийство на Facebook
    Полиция США разыскивает преступника, транслировавшего убийство на Facebook
    01:57 17.04.2017
    254
    Согласно заявлению полиции, сейчас ведется расследование по факту убийства. Предполагаемым убийцей, по мнению правоохранителей, является Стив Стивенс, который "вооружен и опасен".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Избиение отца с ребенком на руках попало на видео. Видео
    Кадры жестокого избиения отца с ребенком на руках в США всколыхнули сети (18+) 
    00:19 10.03.2018
    390
    В Колорадо двое неизвестных жестоко избили мужчину с четырехлетней девочкой на руках. Запись происшествия опубликовала местная полиция в Facebook.
    Американец проехал 70 километров на скорости 150 км/ч из-за заевшей педали. Видео
    В США внедорожник три раза проехал по шипам и пролетел 70 км из-за поломки 
    11:21 16.02.2018
    373
    Американец вынужден был проехать на скорости в 150 километров в час несколько десятков километров на BMW X5 из-за заевшей педали газа. Остановить водителя смогла только полиция.
    Первые кадры с места захвата заложников в Калифорнии. Видео
    В интернете появились первые кадры с места захвата заложников в Калифорнии 
    03:11 10.03.2018
    185
    Полиция не располагает информацией о состоянии заложников в доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния), заявил представитель местной полиции Крис Чайлд.
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