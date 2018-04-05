Хроника 4 апреля: отчет Сытника и Холодницкого в Раде, прослушка главы САП

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 4 апреля, НАБУ обнародовало запись прослушки главы САП Назара Холодницкого, позже Холодницкий и Сытник отчитались в Верховной Раде по делу, которое расследуется против главы САП. Помимо этого националисты сняли осаду телеканала ZIK в Киеве и быстро исчезли, а еще в Украине появился новый праздник – День полиции. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Отчет Сытника и Холодницкого в Раде

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в среду отчитались в Раде по делу, которое расследуется против главы САП. Помимо этого НАБУ обнародовало расшифровки записей разговоров в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Днем ранее Холодницкий побывал на допросе в ГПУ, но отказался дать образцы своего голоса.

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"Минэнерго" повысило цену на уголь

Министерство энергетики и угольной промышленности повысило цену на уголь, произведенный государственными угледобывающими предприятиями, на 110 гривен за тонну с 2 апреля 2018 года. С 2 апреля стоимость угля, произведенного на государственных угледобывающих предприятиях, выросла на 110 гривен за тонну — до 2535 гривен за тонну (без учета НДС и расходов на транспортировку).

Киев предложил Москве обменять 23 россиян на украинцев

На сегодняшний день в украинских тюрьмах отбывают наказание 23 гражданина Российской Федерации за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины. Киев готов их передать в обмен на украинских пленных, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко.

Украина запускает серийное производство вооружения для Турции

Украина начинает серийное производство комплексов активной защиты "Заслон" и "Шершень" для Турции. Как сообщил СМИ директор госпредприятия "Базовый центр критических технологий" Микротек "Сергей Швыдкой, на данный момент комплексы активной защиты" Заслон "и" Шершень "находятся на заключительной стадии запуска в серийное производство на мощностях ГАХК "Артем". Там сейчас происходит отладка технологической линии.

Националисты сняли осаду телеканала ZIK в Киеве и быстро исчезли

Активисты организации "Братство", лидером которой является Дмитрий Корчинский, сняли "блокаду" телеканала ZIK, сообщает ведущая канала Татьяна Даниленко. На прошлой неделе руководство ZIKа заявило, что телеканал могут захватить "националистические организации по заказу Администрации президента". Позже появилось сообщение, что представители общественной организации "Национальные дружины" взяли под охрану офис канала по просьбе журналистов.

В Украине появился новый праздник

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ, которым в стране вводится новый праздник – День полиции. В декабре 2015 года Порошенко своим указом отменил День милиции, который отмечали в Украине 20 декабря, и учредил День национальной полиции. Новый профессиональный праздник полицейские отмечали 4 августа. При этом он отметил, что это "не перенос праздника с 4 августа, а учреждение нового".

Пожар в детском ТЦ в Москве

Торговый центр "Персей" загорелся в среду, 4 апреля, на востоке Москвы, спасатели эвакуировали посетителей. При пожаре в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы погиб человек, сообщает в среду московское управление МЧС РФ. По данным российских спасателей, погибшим является сотрудник торгового центра. Также при тушении пожара в ТЦ пострадали три пожарных.

Лондон вычислил место изготовления вещества по делу Скрипаля

Британская газета Times со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве утверждает, что спецслужбы Великобритании установили местонахождение секретной российской лаборатории, якобы изготовившей нервно-паралитическое вещество, которым отравились Сергей и Юлия Скрипали. Собеседники издания подчеркивают, что "они не уверены на 100%, но один источник настаивает, что о местоположении можно говорить с высокой долей уверенности".

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4 апреля отмечается неофициальный профессиональный праздник — День веб-мастера (или Вебмастера). Дата этого праздника выбрана неслучайно: если присмотреться, можно заметить, что цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию ошибку 404 ("Страница не найдена"), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. К тому же эта дата совпадает с Международным днем интернета.