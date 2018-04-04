"Минэнерго" повысило цену на уголь

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министерство энергетики и угольной промышленности повысило цену на уголь, произведенный государственными угледобывающими предприятиями, на 110 гривен за тонну с 2 апреля 2018 года. Об этом сообщили в Минэнерго, сообщает "РБК-Украина".

Так, со 2 апреля стоимость угля, произведенного на государственных угледобывающих предприятиях, выросла на 110 гривен за тонну — до 2535 гривен за тонну (без учета НДС и расходов на транспортировку). Совещание в министерстве по рассмотрению этого вопроса состоялось 30 марта 2018 года.

Ранее сообщалось, что семь европейских компаний заинтересованы участвовать в консорциуме по управлению украинской ГТС.