В Украине появился новый праздник

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ, которым в стране вводится новый праздник – День полиции.

В декабре 2015 года Порошенко своим указом отменил День милиции, который отмечали в Украине 20 декабря, и учредил День национальной полиции. Новый профессиональный праздник полицейские отмечали 4 августа.

"Я посоветовался с министром (главой МВД – Ред.) и сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника – Дня полиции Украины 4 июля", — заявил Порошенко в среду, выступая в Киеве по случаю передачи полицейским новой техники.

При этом он отметил, что это "не перенос праздника с 4 августа, а учреждение нового".

Президент также сообщил о передаче полиции 120 новых автомобилей украинского производства, а также водного транспорта — десять патрульных катеров для охраны на воде.

Ранее в Украине завершилась реформа органов МВД, в рамках которой милицию заменила Нацполиция. Работники милиции прошли переаттестацию. В рамках реформирования ведомства была ликвидирована ГАИ и создана патрульная служба, призванная, в частности, следить за порядком на автодорогах.