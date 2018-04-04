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    Общество

    В Украине появился новый праздник

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    Петр Порошенко сообщил, что посоветовался с Арсеном Аваковым и подписал указ о введении нового профессионального праздника – Дня полиции Украины 4 июля. При этом он отметил, что это "не перенос праздника с 4 августа, а учреждение нового".
    Национальная полиция Украины
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ, которым в стране вводится новый праздник – День полиции.

    В декабре 2015 года Порошенко своим указом отменил День милиции, который отмечали в Украине 20 декабря, и учредил День национальной полиции. Новый профессиональный праздник полицейские отмечали 4 августа.

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    "Я посоветовался с министром (главой МВД – Ред.) и сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника – Дня полиции Украины 4 июля", — заявил Порошенко в среду, выступая в Киеве по случаю передачи полицейским новой техники.

    При этом он отметил, что это "не перенос праздника с 4 августа, а учреждение нового".

    Президент также сообщил о передаче полиции 120 новых автомобилей украинского производства, а также водного транспорта — десять патрульных катеров для охраны на воде.

    Ранее в Украине завершилась реформа органов МВД, в рамках которой милицию заменила Нацполиция. Работники милиции прошли переаттестацию. В рамках реформирования ведомства была ликвидирована ГАИ и создана патрульная служба, призванная, в частности, следить за порядком на автодорогах.

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