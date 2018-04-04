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    Украина запускает серийное производство вооружения для Турции

    (обновлено: )19011
    Во время международной выставки "Оружие и безопасность" с турецкой компанией был подписан первый экспортный контракт на поставку украинских комплексов для Турции.
    Комплекс активной защиты Шершень
    Скриншот видео

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Украина начинает серийное производство комплексов активной защиты "Заслон" и "Шершень" для Турции.

    Как сообщил информационному агентству "Оборонно-промышленный курьер" директор Государственного предприятия "Базовый центр критических технологий" Микротек "Сергей Швыдкой, на данный момент комплексы активной защиты" Заслон "и" Шершень "находятся на заключительной стадии запуска в серийное производство на мощностях ГАХК "Артем". Там сейчас происходит отладка технологической линии, сообщает Украинский милитарный портал.

    Сообщается, что во время международной выставки "Оружие и безопасность 2017" с турецкой компанией Aselsan был подписан первый экспортный контракт на поставку этих комплексов для Турции: они будут устанавливаться на танки М60-А3 Sabra.

    Первые поставки, по информации директора "Микротека" должны состояться в конце марта-начале апреля этого года.

    Ранее сообщалось, что Госконцерн "Укроборонпром" сокращает численность персонала на 40% — до 180 человек в рамках оптимизации.

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