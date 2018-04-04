Геращенко уточнила, скольких россиян готова обменять Украина

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. На сегодняшний день в украинских тюрьмах отбывают наказание 23 гражданина Российской Федерации за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины. Киев готов их передать в обмен на украинских пленных, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко.

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"Действительно, сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны, собственно, в результате войны за свое то или иное участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев". Но, очевидно, что это кураторы, а не "ополченцы". И собственно, украинская сторона готова передать этих осужденных, но мы так же хотим освободить граждан Украины", — сказала Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Если российская сторона утверждает, что "нас там нет", то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть. И сейчас 23 россиянина находятся в украинских тюрьмах. Мы готовы их передать для освобождения украинских заложников", — добавила вице-спикер.

Как сообщало РИА Новости Украина, в среду, 4 апреля, состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, на котором участники обсудят обмен пленными.

Напомним, первый большой этап освобождения поенных в Донбассе состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР 233 человек, а забрала 73 человек.