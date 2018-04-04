Спасатели сообщили о жертвах при пожаре в детском ТЦ в Москве

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. При пожаре в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы погиб человек, сообщает в среду московское управление МЧС РФ.

По данным российских спасателей, погибшим является сотрудник торгового центра.

Также при тушении пожара в ТЦ пострадали три пожарных.

МЧС отмечает, что при пожаре сработали системы эвакуации, дымозащиты и автоматического пожаротушения. "Персонал сработал хорошо", — отмечают московские спасатели.

Ранее сообщалось, что торговый центр "Персей" загорелся 4 апреля на востоке Москвы.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Пожар в торговом центре "Персей" в Москве

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали посетителей по спасательной лестнице, пожару был присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности.