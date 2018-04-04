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    Спасатели сообщили о жертвах при пожаре в детском ТЦ в Москве

    (обновлено: )61201
    Спустя десять дней после трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" на востоке Москвы загорелся детский торговый центре "Персей". МЧС России уже заявило о жертвах и пострадавших при пожаре.
    Пожар в торговом центре Персей в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. При пожаре в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы погиб человек, сообщает в среду московское управление МЧС РФ.

    Опубликовано полное видео пожара и давки в ТЦ в Кемерово
    канал NAKIPELO в youtube
    Опубликовано полное видео пожара и давки в ТЦ в Кемерово

    По данным российских спасателей, погибшим является сотрудник торгового центра.

    Также при тушении пожара в ТЦ пострадали три пожарных.

    МЧС отмечает, что при пожаре сработали системы эвакуации, дымозащиты и автоматического пожаротушения. "Персонал сработал хорошо", — отмечают московские спасатели.

    Ранее сообщалось, что торговый центр "Персей" загорелся 4 апреля на востоке Москвы.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре "Персей" в Москве

    Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали посетителей по спасательной лестнице, пожару был присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности.

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