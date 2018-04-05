Националисты сняли осаду телеканала ZIK в Киеве и быстро исчезли

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Активисты организации "Братство", лидером которой является Дмитрий Корчинский, сняли "блокаду" телеканала ZIK, сообщает ведущая канала Татьяна Даниленко.

На прошлой неделе руководство ZIKа заявило, что телеканал могут захватить "националистические организации по заказу Администрации президента". Позже появилось сообщение, что представители общественной организации "Национальные дружины" взяли под охрану офис канала по просьбе журналистов. Вскоре активисты "Братства" пришли с пикетом к зданию телеканала в Киеве и заявили о его блокировании, однако ZIK все это время продолжал работать.

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""Братчики" Корчинского ушли из-под ZIKа и забрали все принадлежности для секс-драгс-рок-н-ролл, который они там устраивали. Причем это произошло как-то молниеносно — около 21.00 (среды — Ред.) они еще были, играла музыка, пылал огонь, валил дым, а около 23.00 уже был даже асфальт у входа чистый. "Спонтанный народный протест" закончился так же внезапно, как и начался. Хотя Корчинский обещал, что его люди будут стоять, пока не умрет последний активист от воспаления легких", — написала Даниленко на своей странице в Facebook.

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На сообщение своей коллеги отреагировала ведущая и продюсер телеканала Наталья Влащенко: "Написал, что последние дни перед Пасхой активисты должны посвятить "созерцанию божественных откровений". Я здесь прочитала большой компании. Все хохотали. Понятия не имею, о чем теперь будет писать Наталья Львовна. Может, тоже пойдет созерцать одни откровения с К)))" — прокомментировала она, намекая на пост самого Корчинского.

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Лидер "Братства" в свою очередь сообщил, что активисты действительно прекратили пикетировать ZIK и уточнил, по каким причинам.

"1. Нам удалось вынести проблему, которую мы поднимали, на самый высокий уровень, а сам факт скупки агентом Путина Медведчуком украинских телеканалов обсуждался в парламентском комитете по свободе слова. Депутатам, конечно, наплевать, но до общественности дошло.

2. Мы пообщались по телефону с владельцем Зик и получили заверения, что, несмотря на московское давление, он не продаст телеканал Медведчуку или его представителям, или кому-либо другому, а также, что он попытается уменьшить на телеканале влияние "ватников".

3. Генеральный продюсер телеканала Влащенко, которая протягивала в эфир "ватные" темы, сейчас вынуждена доказывать всем, что она патриотка, больше, чем мы все вместе взятые.

4. Телеканал сделает цикл панегириков, посвященный героям добровольцам.

5. Последние, самые важные дни Великого Поста активисты должны посвятить созерцанию божественного Откровения и приготовить свои души к Пасхе Христовой", — написал Корчинский в своем Facebook.

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Как известно, по ходатайству Генпрокуратуры львовскому бизнесмену, владельцу телеканала ZIK и президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дыминского подозревают в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибла женщина.